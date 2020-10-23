В ходе квартальной отчётной конференции глава Intel Роберт Суон (Robert Swan) был вынужден признать, что в 2021 году подавляющее большинство продуктов компании всё ещё будет производиться с использованием 14-нм технологии, хотя в текущем году объёмы выпуска 10-нм изделий и будут увеличены минимум на 30%. Именно высокие темпы экспансии 10-нм продукции подрывают сейчас операционную прибыль, помимо прочих конъюнктурных факторов.

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Источник изображения: Intel

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Упоминая об усилении конкуренции со стороны AMD, Суон пояснил, что выпуск 14-нм продукции выгоден Intel с точки зрения экономии затрат, поскольку всё используемое для этого литографическое оборудование давно себя окупило. Поскольку сейчас компания находится на начальном этапе освоения массового выпуска 10-нм продукции, то последняя в производстве менее выгодна. Тем не менее, Intel уже поставляет инженерные образцы 10-нм процессоров Alder Lake-S, которые выйдут во второй половине следующего года в настольном сегменте. Про семейство Rocket Lake-S на отчётном мероприятии не было сказано ни слова, если не считать тезиса о доминировании 14-нм продукции в структуре поставок 2021 года.