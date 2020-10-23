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Intel столкнулась с уровнем конкуренции со стороны AMD, который ожидала
Упор сделан на сегмент недорогих процессоров, которые пользуются максимальным спросом.

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На квартальной отчётной конференции представителям Intel не удалось избежать вопросов о влиянии конкуренции на процессорный рынок. Генеральный директор Роберт Суон (Robert Swan) признался, что во втором полугодии конкуренция усилилась, но компания была к этому готова.

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Источник изображения: AMD

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Провокационные вопросы аналитиков о методах ценовой конкуренции не смогли поколебать руководство Intel, и генеральный директор в один голос с финансовым заявили, что конкуренция острее ощущается не на уровне цен, а по ассортименту процессорной продукции. По итогам текущего года Intel рассчитывает вернуть себе утраченные позиции на рынке процессоров, защищая сегмент дорогих моделей и расширяя присутствие в сегменте бюджетных процессоров. Напомним, что ранее Intel пришлось сознательно пожертвовать интересами в сегменте процессоров с небольшим количеством ядер из-за дефицита производственных мощностей, которые она предпочитала загружать более выгодными моделями.

Ближе к концу своих рассуждений глава Intel всё-таки признал, что ценовое давление со стороны конкурента имеет место, но основной фактор, влияющий на бизнес Intel – это смещение спроса в сторону недорогих мобильных процессоров. Компания могла бы продавать их больше, но по-прежнему не может покрыть спрос в полной мере, хотя ситуация и значительно улучшилась. С начала года объёмы производства процессоров увеличены на 25%.

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