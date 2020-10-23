Квартальный отчёт Intel ещё подвергнется более подробному анализу, но безжалостные законы жанра неумолимо требуют «испортить аппетит» описанием поверхностных впечатлений от знакомства с иллюстративным материалом. В презентации к квартальному анонсу, которая теперь приведена в соответствие с новым корпоративным стилем, компания неожиданно заявила о превосходстве своих будущих продуктов.

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Источник изображения: Intel

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По крайней мере, составители документа убеждены, что представляемые в последующие два года изделия Intel позволят ей лидировать в соответствующих сегментах рынка. В этом качестве, как следует из презентации, упоминаются 10-нм потребительские процессоры Alder Lake и 10-нм серверные процессоры Sapphire Rapids, поставки которых в виде инженерных образцов начнутся уже в этом году. Напомним, что анонс процессоров Alder Lake-S состоится во второй половине следующего года.

Говоря о судьбе других 10-нм продуктов, Intel упоминает о начале поставок дискретной графики DG1 – она, как и было обещано, применяется в ноутбуках. Образцы дискретной графики DG2 уже функционируют в лабораториях компании. Серверные процессоры Ice Lake-SP, похоже, проскальзывают в графике анонсов на следующий год, поскольку в текущем квартале они только пройдут квалификационные испытания, а в массовых количествах начнут поставляться только в первом квартале 2021 года.

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Не стесняется Intel заявить и о лидерстве своих 7-нм продуктов, которые привязаны в графике анонсов к 2023 году. При этом для компании не имеет значения, будет ли она их выпускать самостоятельно, либо привлечёт к этому подрядчиков. График анонса новых продуктов до 2023 года включительно Intel считает предсказуемым. Акции гиганта после публикации отчёта подешевели на 10%, но о других факторах, повлиявших на это, мы поговорим в отдельном материале.