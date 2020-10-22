Все характеристики будущих APU марки AMD – в одной таблице
Памятка, которая всегда должна быть под рукой.
Представители конференции 3DCenter продолжают методично облачать курсирующие по Сети слухи о будущих гибридных процессорах AMD в стройную структуру таблиц и кратких аннотаций. Промежуточный итог этих обобщений можно разглядеть ниже:
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Все гибридные процессоры AMD с архитектурой Zen 2 и Zen 3, которые должны появиться в ближайшие месяцы и годы, описываются таблицей с четырьмя клетками. Графику Vega будут сочетать процессоры Lucienne и Cezanne, а более прогрессивная графика RDNA 2 достанется процессорам van Gogh и Rembrandt. Последние не только сменят вычислительную архитектуру Zen 2 на Zen 3, но и увеличат количество исполнительных блоков графики RDNA 2 с 8 до 12 штук. Процессорам Rembrandt также приписывается поддержка PCI Express 4.0, USB4 и DDR5, а выпускаться они должны по 6-нм технологии.
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