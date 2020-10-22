Аналитики считают, что в 2021 году спрос на ноутбуки сократится
Насыщение не за горами.
То и дело приходится слышать, что заказы на некоторые виды комплектующих для ноутбуков уже распределены до конца первого квартала, а в текущем году спрос на ноутбуки останется на стабильно высоком уровне. Ресурс DigiTimes сегодня привёл и другую точку зрения. Со ссылкой на отраслевых аналитиков он заявил, что спрос на ноутбуки в следующем году начнёт падать.
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До сих пор спрос на ноутбуки подогревался необходимостью организовать удалённую работу и дистанционное образование. Одного ноутбука на домохозяйство оказалось недостаточно, стационарные ПК для условий проживания большинства людей в этом смысле оказались не совсем удобны, поэтому ноутбуки раскупались на протяжении всего периода с марта по конец сентября, если делать выборку по календарным кварталам. Четвёртый квартал в этом смысле тоже порадует производителей, но дальше спрос начнут снижать как макроэкономические факторы, так и банальное насыщение рынка.
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