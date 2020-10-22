То и дело приходится слышать, что заказы на некоторые виды комплектующих для ноутбуков уже распределены до конца первого квартала, а в текущем году спрос на ноутбуки останется на стабильно высоком уровне. Ресурс DigiTimes сегодня привёл и другую точку зрения. Со ссылкой на отраслевых аналитиков он заявил, что спрос на ноутбуки в следующем году начнёт падать.

реклама

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке -30% на HDD Fujitsu в Регарде МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: DigiTimes

реклама

До сих пор спрос на ноутбуки подогревался необходимостью организовать удалённую работу и дистанционное образование. Одного ноутбука на домохозяйство оказалось недостаточно, стационарные ПК для условий проживания большинства людей в этом смысле оказались не совсем удобны, поэтому ноутбуки раскупались на протяжении всего периода с марта по конец сентября, если делать выборку по календарным кварталам. Четвёртый квартал в этом смысле тоже порадует производителей, но дальше спрос начнут снижать как макроэкономические факторы, так и банальное насыщение рынка.