GeForce RTX 3060 сможет оснащаться 6 Гбайт памяти
Что-то с памятью моей стало.
Щедрость при определении объёма памяти видеокарт на этапе разработки – это не та черта, которой могут похвастать изделия NVIDIA. Вот и в случае с видеокартой GeForce RTX 3060, основанной на графическом процессоре GA104 семейства Ampere, один популярный сетевой источник предрекает использование лишь 6 Гбайт памяти.
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Не факт, что такая модификация будет единственной, но вчерашние слухи об отмене выхода версий GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080 с удвоенным объёмом памяти на этот «мотив» неплохо ложатся, если использовать музыкальную аналогию. В стане маркетологов NVIDIA сейчас наверняка формируется курс лекций с описанием причин, по которым современным видеокартам не нужен большой объём памяти. Его компания, например, может компенсировать возросшей скоростью передачи информации.
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