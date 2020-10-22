Щедрость при определении объёма памяти видеокарт на этапе разработки – это не та черта, которой могут похвастать изделия NVIDIA. Вот и в случае с видеокартой GeForce RTX 3060, основанной на графическом процессоре GA104 семейства Ampere, один популярный сетевой источник предрекает использование лишь 6 Гбайт памяти.

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Источник изображения: Twitter, _rogame

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Не факт, что такая модификация будет единственной, но вчерашние слухи об отмене выхода версий GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080 с удвоенным объёмом памяти на этот «мотив» неплохо ложатся, если использовать музыкальную аналогию. В стане маркетологов NVIDIA сейчас наверняка формируется курс лекций с описанием причин, по которым современным видеокартам не нужен большой объём памяти. Его компания, например, может компенсировать возросшей скоростью передачи информации.