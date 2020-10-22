ASUS подтвердила намерения реализовать поддержку AMD Zen 3 на чипсетах серии 400 к январю
Нужно только выучиться ждать.
Марке ASUS невольно удалось привлечь к себе внимание скандалом с поддержкой процессоров Ryzen 5000 материнскими платами на базе чипсетов AMD серии 400. Как вы можете помнить, некий сотрудник службы технической поддержки Asustek Computer в переписке с клиентом заявил, что для плат указанного поколения поддержка процессоров с архитектурой Zen 3 реализована не будет. Впоследствии представители ASUS данную информацию опровергли, а теперь и на страницах Twitter производитель материнских плат демонстрирует реализовать поддержку к январю 2021 года.
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Платы ASUS на базе наборов логики AMD серии 500 к работе с процессорами Ryzen 5000 готовы уже сейчас. Достаточно обновить BIOS. К январю аналогичной стадии готовности достигнут и модели материнских плат ASUS, основанные на наборах логики AMD серии 400.
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