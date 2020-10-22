Марке ASUS невольно удалось привлечь к себе внимание скандалом с поддержкой процессоров Ryzen 5000 материнскими платами на базе чипсетов AMD серии 400. Как вы можете помнить, некий сотрудник службы технической поддержки Asustek Computer в переписке с клиентом заявил, что для плат указанного поколения поддержка процессоров с архитектурой Zen 3 реализована не будет. Впоследствии представители ASUS данную информацию опровергли, а теперь и на страницах Twitter производитель материнских плат демонстрирует реализовать поддержку к январю 2021 года.

реклама

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке -30% на HDD Fujitsu в Регарде МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: Twitter, ROG Global

реклама

Платы ASUS на базе наборов логики AMD серии 500 к работе с процессорами Ryzen 5000 готовы уже сейчас. Достаточно обновить BIOS. К январю аналогичной стадии готовности достигнут и модели материнских плат ASUS, основанные на наборах логики AMD серии 400.