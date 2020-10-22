Компания Intel была вынуждена публично заявить о намерениях выпустить 10-нм процессоры Alder Lake-S во второй половине следующего года ещё до того, как призналась в существовании процессоров Rocket Lake-S, которые выйдут в следующем квартале. Гибридная архитектура подразумевает сочетание вычислительных ядер Golden Cove и Gracemont, процессоры Alder Lake-S будут использовать новое конструктивное исполнение LGA 1700.

реклама

Поддержку Alder Lake-S специалисты Intel уже начали реализовывать в Linux. Их комментарии позволяют понять, что по архитектуре вычислительных ядер новые процессоры близки к мобильным Tiger Lake, а их встроенная графика является эволюционным развитием Intel Xe (Gen 12).

анонсы и реклама Корпус за 88 тр - смотри что за зверь RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке -30% на HDD Fujitsu в Регарде МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: Freedesktop.org

реклама

Поддержка Alder Lake-S пока потребовала от Intel добавления около 300 строчек кода. Заявлена поддержка до пяти устройств вывода информации через порты HDMI и DisplayPort.