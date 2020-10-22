Код Linux подтверждает использование процессорами Alder Lake-S графики Intel Xe
Сама Intel сравнивает их с мобильными Tiger Lake.
Компания Intel была вынуждена публично заявить о намерениях выпустить 10-нм процессоры Alder Lake-S во второй половине следующего года ещё до того, как призналась в существовании процессоров Rocket Lake-S, которые выйдут в следующем квартале. Гибридная архитектура подразумевает сочетание вычислительных ядер Golden Cove и Gracemont, процессоры Alder Lake-S будут использовать новое конструктивное исполнение LGA 1700.
реклама
Поддержку Alder Lake-S специалисты Intel уже начали реализовывать в Linux. Их комментарии позволяют понять, что по архитектуре вычислительных ядер новые процессоры близки к мобильным Tiger Lake, а их встроенная графика является эволюционным развитием Intel Xe (Gen 12).
реклама
Поддержка Alder Lake-S пока потребовала от Intel добавления около 300 строчек кода. Заявлена поддержка до пяти устройств вывода информации через порты HDMI и DisplayPort.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила