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Код Linux подтверждает использование процессорами Alder Lake-S графики Intel Xe
Сама Intel сравнивает их с мобильными Tiger Lake.

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Компания Intel была вынуждена публично заявить о намерениях выпустить 10-нм процессоры Alder Lake-S во второй половине следующего года ещё до того, как призналась в существовании процессоров Rocket Lake-S, которые выйдут в следующем квартале. Гибридная архитектура подразумевает сочетание вычислительных ядер Golden Cove и Gracemont, процессоры Alder Lake-S будут использовать новое конструктивное исполнение LGA 1700.

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Поддержку Alder Lake-S специалисты Intel уже начали реализовывать в Linux. Их комментарии позволяют понять, что по архитектуре вычислительных ядер новые процессоры близки к мобильным Tiger Lake, а их встроенная графика является эволюционным развитием Intel Xe (Gen 12).

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Источник изображения: Freedesktop.org

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Поддержка Alder Lake-S пока потребовала от Intel добавления около 300 строчек кода. Заявлена поддержка до пяти устройств вывода информации через порты HDMI и DisplayPort.

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Теги

intel intel xe lga 1700 alder lake-s
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