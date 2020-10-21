Тайваньский ресурс DigiTimes рассказывает о том, как пандемия разрушила надежды производителей компонентов систем охлаждения для смартфонов. Со второй половины они начали готовиться к предполагаемому буму, вызванному экспансией сетей 5G, но ему в текущем году помешали не только пандемия, но и санкции США против Huawei Technologies. Новых смартфонов с поддержкой 5G в итоге вышло меньше, чем ожидалось.

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Источник изображения: Gamers Nexus

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Более того, имеющиеся модели смартфонов с поддержкой 5G, включая и серию iPhone 12, для отвода тепла продолжают использовать графитовые прокладки, а испарительные камеры остаются невостребованными. Производителей последних, которые под предполагаемый бум успели выделить дополнительные мощности, такая ситуация огорчает. Им остаётся только надеяться, что испарительные камеры получат более широкое распространение в сегменте смартфонов в будущем году. Некоторые производители готовы перепрофилировать бизнес под поставки испарительных камер для ноутбуков, на отсутствие спроса на которые не приходится жаловаться.