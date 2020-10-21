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AMD FX-8320 на частоте 7730 МГц удивил новым рекордом wPrime 32M
Синдром старого коня продолжает преследовать доблестных членов «клуба 8 ГГц».

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Древние, как склоны Уральских гор, омываемых одноимённой рекой, процессоры Vishera давно изучены с точки зрения разгонного потенциала. При адекватном охлаждении для них не является пределом частота более 8 ГГц, в статистике HWBot подобных результатов огромное количество, а потому владельцам данных процессоров в наши дни сложно рассчитывать на обновление рекордов.

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Источник изображения: HWBot, Matt26LFC

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Британский энтузиаст Matt26LFC решил бороться с подобным стереотипами, разогнав процессор AMD FX-8320 до частоты 7730 МГц при помощи жидкого азота. Этого хватило, чтобы обновить рекорд wPrime 32M в модельном зачёте с результатом 4,250 секунды. На указанной частоте процессор сохранил активность восьми ядер и восьми потоков.

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amd экстремальный разгон fx-8320 vishera
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