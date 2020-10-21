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Определены основные характеристики видеокарт семейства AMD Radeon RX 6000
Носители чипа Navi 22 выйдут только в январе.

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У ресурса VideoCardz в канун анонса видеокарт AMD с архитектурой RDNA 2 появляется отличная возможность оправдывать своё название несколько раз в день. С понедельника, по словам источника, партнёры AMD начали получать новую информацию об ассортименте видеокарт серии Radeon RX 6000 и их характеристиках. Это позволило представителям ресурса сформировать свежий вариант свободной таблицы.

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Источник изображения: VideoCardz

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Как сообщается, флагманская видеокарта Radeon RX 6900 XT будет на первых порах предлагаться только в эталонном исполнении самой компанией AMD, тираж выпуска будет ограничен. Через неделю будут представлены Radeon RX 6900 XT, Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800, все три модели будут использовать графический процессор Navi 21.

Графических решений на основе чипа Navi 22 придётся ждать до января следующего года, старшим станет Radeon RX 6700 XT, на ступени ниже расположится Radeon RX 6700, обе видеокарты будут оснащаться 12 Гбайт памяти типа GDDR6 с 192-разрядной шиной.

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amd видеокарты rdna 2 big navi radeon rx 6000
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t-dirt
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учи историю, сынку. у 4770 может и была шина 128, но вот память там стояла гддр5!! и было у ней не 320, а 640 алу!
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Inttz
08:08
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t-dirt
08:06
да нихрена! 4770 была на уровне 9800жтх и быстрее 4830, 9600жт, 8800/9800жт и 8800жтс 512.
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Наблюдательный
08:06
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Kasyan
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Разные модели EPYC (Milan) будут использовать кристаллы разного происхождения
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Разные модели EPYC (Milan) будут использовать кристаллы разного происхождения
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Определены основные характеристики видеокарт семейства AMD Radeon RX 6000
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