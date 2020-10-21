Мы уже поясняли, что даже глава AMD Лиза Су (Lisa Su) живёт в предвкушении анонса серверных процессоров EPYC с архитектурой Zen 3, а сайт 3DCenter со ссылкой на источники из числа участников собственной конференции сообщает, что подробности о новых серверных процессорах AMD будут раскрыты на мероприятии в ноябре.

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Источник изображения: AnandTech

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Сюрпризом даже для далёкой от этого рыночного сегмента аудитории станут, по словам источника, различия в компоновке старших и младших моделей Milan. Утверждается, что младшие процессоры семейства будут использовать не только 7-нм кристаллы, изготовленные TSMC.

Откровенно говоря, процессоры EPYC уже сейчас используют кристалл логики ввода-вывода, который выпускается по 14-нм технологии компанией GlobalFoundries. В этом смысле говорить об однородности используемых EPYC кристаллов не приходится даже в нынешнем поколении. Скорее всего, источник имеет в виду, что в семействе Milan компания AMD будет оснащать младшие процессоры чиплетами с вычислительными ядрами, которые выпускаются не компанией TSMC. Это будет сделано ради снижения степени зависимости от крупнейшего подрядчика, который просто завален заказами на производство 7-нм изделий.