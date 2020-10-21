SilverStone рассчитывает на выход GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 3080 Ti
Это те, которые предложат удвоенный объём памяти в декабре.
В прошлую пятницу производитель блоков питания SilverStone обновил список совместимости своих изделий с видеокартами AMD и NVIDIA, семейство графических решений Ampere в представлении этого источника уже пополнилось новыми членами.
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В частности, помимо обычных GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070, в списке совместимости упоминаются версии этих видеокарт с суффиксом «Ti» в названии. По всей видимости, речь идёт о модификациях видеокарт с удвоенным объёмом памяти, анонс которых предварительно намечен на декабрь. Теперь у нас есть ещё один повод надеяться на их появление, поскольку производитель блоков питания вряд ли бы стал упоминать новые модели без весомых причин.
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