Судьба сделки между AMD и Xilinx решится в течение двух недель
Скорее всего, решающее значение будут иметь ближайшие семь дней.
Преодолеть барьер платной подписки на материалы The Wall Street Journal не так просто, но если сделать это, то издание щедро одаривает подробностями, которые не всегда доступны во вторичных источниках. Самое интересное, что материал про сделку между Intel и SK Hynix в первоисточнике содержал новости по поводу другой сделки – компания AMD, как утверждалось ранее, рассматривает возможность покупки Xilinx за сумму около $30 млрд.
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Сейчас The Wall Street Journal утверждает, что судьба сделки между AMD и Xilinx решится либо на этой неделе, либо на следующей. Вероятен исход с отказом от сделки, в этом случае вряд ли последуют какие-то официальные комментарии на эту тему. SK Hynix о сделке с Intel объявила как раз перед тем, как процессорный гигант выступит с квартальным отчётом. AMD на следующей неделе тоже публикует квартальную отчётность, поэтому удобная возможность заявить о сделке с Xilinx представится до следующего вторника.
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