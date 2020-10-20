Фирменная утилита Intel XTU уже поддерживает процессоры Rocket Lake и Tiger Lake
Теперь об этом представители компании говорить не стесняются.
Разработка специализированного программного обеспечения в структуре Intel подчиняется общекорпоративной информационной политике. Стоило официальным представителям компании под угрозой скорого выхода Ryzen 5000 признаться в намерениях выпустить процессоры Rocket Lake в будущем году, как обновившаяся 13 октября фирменная утилита XTU прописала в перечне поддерживаемых процессоров не только мобильные Tiger Lake, но и семейство процессоров Rocket Lake.
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Согласно актуальным слухам, дебют процессоров Rocket Lake-S в исполнении LGA 1200 намечен на март следующего года. Они предложат поддержку PCI Express 4.0 и потребуют использования новых материнских плат, но при неизменном тепловом пакете предложат прогрессивную архитектуру Willow Cove в адаптированном под 14-нм технологию варианте (Cypress Cove), а также высокие тактовые частоты.
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