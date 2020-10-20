Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Фирменная утилита Intel XTU уже поддерживает процессоры Rocket Lake и Tiger Lake
Теперь об этом представители компании говорить не стесняются.

2
2080 Super MSI Gaming по самой низкой цене за все время
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
Топовая RTX 2080 Gigabyte Aorus дешевле чем когда либо

Разработка специализированного программного обеспечения в структуре Intel подчиняется общекорпоративной информационной политике. Стоило официальным представителям компании под угрозой скорого выхода Ryzen 5000 признаться в намерениях выпустить процессоры Rocket Lake в будущем году, как обновившаяся 13 октября фирменная утилита XTU прописала в перечне поддерживаемых процессоров не только мобильные Tiger Lake, но и семейство процессоров Rocket Lake.

реклама

анонсы и реклама
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: Intel

реклама

Согласно актуальным слухам, дебют процессоров Rocket Lake-S в исполнении LGA 1200 намечен на март следующего года. Они предложат поддержку PCI Express 4.0 и потребуют использования новых материнских плат, но при неизменном тепловом пакете предложат прогрессивную архитектуру Willow Cove в адаптированном под 14-нм технологию варианте (Cypress Cove), а также высокие тактовые частоты.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel lga 1200 rocket lake-s
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Судьба сделки между AMD и Xilinx решится в течение двух недель
+
NVIDIA вернёт видеокарты GeForce RTX 3080/3090 серии Founders Edition в фирменный интернет-магазин
1
Фирменная утилита Intel XTU уже поддерживает процессоры Rocket Lake и Tiger Lake
2
Intel продаст свой бизнес по выпуску памяти типа NAND компании SK Hynix
3
Лиза Су невольно намекает на близость анонса процессоров EPYC с архитектурой Zen 3
16
AMD Navi 22 будет существовать в версии с 10 Гбайт памяти
8
Европейские страны решили сообща бороться с дезинформацией о вреде сетей 5G
48
Apple рассчитывает на хороший спрос на модель iPhone 12 mini
+

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 21
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 114
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 76

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП 10 дешёвых мужских инструментов с AliExpress для ремонта и быта, о которых вы могли не знать
5
Доработка моего ПК (3950х+2080Ti) - разгон памяти, оптимизация водянки и второй монитор
51
Собираем игровой компьютер для Assassin’s Creed Valhalla за 104570 рублей
86
В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
13
Тестирование видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT в актуальных играх
5
Подводные камни покупки смартфона на Aliexpress – стоит ли занижать цену в декларации – реальная история
36
Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
66
Мои аргументы в пользу Xbox 360, PS4 и компа среднего уровня с Авито
30
ТОП-10 малоизвестных, полезных и компактных утилит для Windows 10
7

Сейчас обсуждают

wwr222
07:49
Неужели? https://www.techpowerup.com/review/intel-core-i5-10400f/15.html Там память 2666 и побыстрее Райзена
Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
Artem_K
07:48
Для среднестатистического домашнего пользователя с монитором FHD 60/75 Гц и среднего уровня картой вообще не заметна будет разница между процессорами 6/12 обоих лагерей, а за исключением пары-тройки и...
Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
Alex pwnz
07:45
во втором видео от комрада он сделал в 720р на том же присете высокие ибо нету 2080ти, в 1080р у него естественно было 99% загрузка постоянно и уже лимитировала карта возможности. В первом видео у мен...
Геймерский Ryzen 5 5600X обходит 6-ядерный Core i5-10600K на 36% в новых тестах SiSoftware
Игорь Филатов
07:45
Зря переходить с 1600 на 10400. Лучше дождаться 12 поколения Intel и там посмотреть между AMD и Intel. Тогда же обещают ddr 5
Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
Roditch
07:42
Тут либо на 1600 на 3600 (со вторички) менять, либо брать10400f + мать (из магазина). Разница в цене незначительна. Но материнку под 10400f все же стоит взять менее дешманскую, с M2 и более приличным ...
Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
nonses84
07:39
Я думаю что тебе инбицилу тесты нужно было проводить честно , на хреновой матери от тела , а не на z чипсете, в этом случае 10400 будет Сосо, как бы ты не ужимал тайминги
Передумал обновлять свой AMD Ryzen 1600 на 3600 – перехожу на Intel Core i5-10400F
Swatik Rulezz
07:38
Сильно сомневаюсь, что Tiger Lake Xe-LP имеет уровень производительности RX580. Хотя там в требованиях RX580 соседствует с gtx680, которая в ~2 раза медленней чем RX580. Если будет видеокарта в сегмен...
В системных требованиях Amnesia: Rebirth нашли GPU Intel Xe HPG - его приравняли к GTX 680 и RX 580
Дмитрий
07:36
http://nofansclub.ru/viewtopic.php?f=10&t=151&start=3600 Чем занимается король Эдик https://www.youtube.com/watch?v=uB4zwhvaKLE
AMD Ryzen 5600X на 36% обходит Intel Core i5-10600K и догоняет 3800X в новых тестах SiSoftware
Vdul
07:35
2.4ггц излучение было - всем было пофигу, пока не доросло до 5ггц. Камон ребят, вы серьезно?
Европейские страны решили сообща бороться с дезинформацией о вреде сетей 5G
Dmitro Zusslow
07:35
От региона "Индия" даааавно обновил, все летает)
Новая версия MIUI 12 стала доступна для Redmi Note 7, Redmi Note 8 и ещё 13 смартфонов Xiaomi
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем