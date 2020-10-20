Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Intel продаст свой бизнес по выпуску памяти типа NAND компании SK Hynix
Отныне – только 3D XPoint, только hardcore!

4
2080 Super по самой низкой цене за все время (в рублях)
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
RTX 3090 в продаже - смотри ЦЕНУ и каменты
Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf

Издания The Wall Street Journal и Reuters смогли опередить официальный пресс-релиз SK Hynix всего на несколько часов, что говорит о грамотной работе по защите информации о готовящейся сделке с Intel. Последняя договорилась с корейским контрагентом о продаже своего бизнеса, связанного с выпуском твердотельной памяти типа NAND, за сумму $9 млрд в два этапа.

реклама

анонсы и реклама
Корпус за 88 тр - смотри что за зверь
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
-30% на HDD Fujitsu в Регарде
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: Intel

реклама

Стороны ожидают, что сделка будет одобрена антимонопольными органами различных стран к концу следующего года. Вслед за получением одобрений SK Hynix перечислит Intel первые $7 млрд, но предприятие в Даляне продолжит обслуживать потребности процессорного гиганта вплоть до марта 2025 года. К тому времени покупатель должен будет заплатить оставшиеся $2 млрд, и уже после этого получит все права на передаваемые активы.

Важно отметить, что Intel сохранит бизнес по производству памяти типа Optane (3D XPoint), которую она разработала совместно с Micron Technology. Сейчас Intel получает память данного типа от Micron, поскольку продала свою долю в совместном предприятии. Собственное производство памяти 3D XPoint будет налажено на одном из американских предприятий в США.

реклама

Сделка с Intel позволит SK Hynix стать вторым или третьим по величине производителем памяти типа NAND в мире, в зависимости от конъюнктуры рынка. По неофициальным данным, корейского производителя сильно беспокоит конкуренция со стороны китайских компаний, поэтому она готова тратить деньги на активы зарубежных конкурентов. Сохранит ли SK Hynix интерес к инвестициям в KIOXIA после сделки с Intel, сказать сложно.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel sk hynix 3d nand
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

GeForce GTX 1080 Ti на частотах 2645/13160 МГц напомнила о рекорде 3DMark11 Performance
1
Испарительные камеры в составе смартфонов пока приживаются плохо
1
Видеокарты семейства AMD Radeon RX 6000 рассчитаны на работу на частотах вплоть до 2.8 ГГц
36
AMD FX-8320 на частоте 7730 МГц удивил новым рекордом wPrime 32M
7
Определены основные характеристики видеокарт семейства AMD Radeon RX 6000
169
Intel продаст свой бизнес по выпуску памяти типа NAND компании SK Hynix
4
Лиза Су невольно намекает на близость анонса процессоров EPYC с архитектурой Zen 3
16
AMD Navi 22 будет существовать в версии с 10 Гбайт памяти
10
Европейские страны решили сообща бороться с дезинформацией о вреде сетей 5G
49
Apple рассчитывает на хороший спрос на модель iPhone 12 mini
+
Acer готовит ультрабук на основе дискретной графики Intel Iris Xe Max
+

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 22
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 80
Обзор и тестирование процессорного кулера Arctic Freezer 50
15 октября 2020 37
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - GlacialTech, Ice Hammer, Nexus. Часть 4
14
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
32
Ретроверсус — Radeon HD 3870 (RV670) vs. GeForce 8800 GT (G92)
41
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
22
Акция в магазине GoDeal24: скидки до 62% на ключи для Windows 10 и MS Office
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B9 (B9400CE)
5
Простая, быстрая и безопасная оптимизация Windows 10 за 10 минут в 2020 году
22

Сейчас обсуждают

Дмитрий Воронин
06:08
Ты что покурил, товарисч??? Во времена 486-х K5 не было. Именно так. K5 появился в ответ на Pentium. А знаешь почему K5 имел другую архитектуру? А потому, что INTEL скандально ОТКАЗАЛАСЬ лицензировать...
Флагман Intel Core i9-11900K выглядят неубедительно, уступив Ryzen 9 5900Х в одноядерных тестах
ахахах
05:48
супер-пупер могут назвать,ато супер уже заездили приставку
NVIDIA GeForce RTX 3080 20 Гбайт и RTX 3070 16 Гбайт отменены — данные VideoCardz
x.7
05:48
Ее и так достаточно. Вот одна из новых игр и последнее, во что я играл. Вот тест видеокарт. 1080ти до сих пор в топе и дерет в 4к даже всякие радеоны 7 и прочие выкидыши. А в 1080р там производительно...
NVIDIA GeForce RTX 3080 20 Гбайт и RTX 3070 16 Гбайт отменены — данные VideoCardz
x.7
05:43
Вот возьмешь ты видеокарту не сейчас, а через пару месяцев или даже через полгода, что изменится? У тебя часики тикают? Хомякоская логика, как у яблодрочеров
NVIDIA GeForce RTX 3080 20 Гбайт и RTX 3070 16 Гбайт отменены — данные VideoCardz
ахахах
05:42
почему 2 всего-а на 20 как подоили когда скинули их многие на барахолку,3 кидка видно сразу на 20 один на 30 анонос это два и с урезкой памяти это три-короче эту козу будут драть пока она несдохнет
NVIDIA GeForce RTX 3080 20 Гбайт и RTX 3070 16 Гбайт отменены — данные VideoCardz
x.7
05:41
Узнав данные и производительности новых радеонов, хуанг понял, что никакие другие карты и не нужны и даже 3080 им не по зубам
NVIDIA GeForce RTX 3080 20 Гбайт и RTX 3070 16 Гбайт отменены — данные VideoCardz
KhabMan
05:37
А теперь на русский переведи. А то гуглить значение слова "зуммер" ради какого-то школьника лень
По слухам, бета-тестирование Overwatch 2 начнётся уже в феврале
leet4leet
05:31
Есть куда более подробный гайд на ютубчике (нашел пару месяцев назад в поиске) как опитимизировать десятку по человечески (до установки образа), а не "за 10 минут". Как отключить обновления, избавитьс...
Простая, быстрая и безопасная оптимизация Windows 10 за 10 минут в 2020 году
Xrona666
05:29
Ну так при вдвое больших задержках чем на Интел, амд умудряется отставать в среднем на 10% и не страдает низким минимальным фпс, фризами. Смекашь?
AMD Ryzen 9 5950X улучшил свой результат в Geekbench 5 — флагман ощутимо обогнал Core i9-10900K
Дмитрий Истомин
05:28
Обещали это на рубеже миллениума, они ещё не знали, что их ждёт после 90нм. Ну а то, что на жопе сидели совсем уж ровно, ты не прав, 5.3 на воздухе не просто так появилось, техпроцесс сам по себе не у...
Видеокарты семейства AMD Radeon RX 6000 рассчитаны на работу на частотах вплоть до 2.8 ГГц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем