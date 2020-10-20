Intel продаст свой бизнес по выпуску памяти типа NAND компании SK Hynix
Отныне – только 3D XPoint, только hardcore!
Издания The Wall Street Journal и Reuters смогли опередить официальный пресс-релиз SK Hynix всего на несколько часов, что говорит о грамотной работе по защите информации о готовящейся сделке с Intel. Последняя договорилась с корейским контрагентом о продаже своего бизнеса, связанного с выпуском твердотельной памяти типа NAND, за сумму $9 млрд в два этапа.
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Стороны ожидают, что сделка будет одобрена антимонопольными органами различных стран к концу следующего года. Вслед за получением одобрений SK Hynix перечислит Intel первые $7 млрд, но предприятие в Даляне продолжит обслуживать потребности процессорного гиганта вплоть до марта 2025 года. К тому времени покупатель должен будет заплатить оставшиеся $2 млрд, и уже после этого получит все права на передаваемые активы.
Важно отметить, что Intel сохранит бизнес по производству памяти типа Optane (3D XPoint), которую она разработала совместно с Micron Technology. Сейчас Intel получает память данного типа от Micron, поскольку продала свою долю в совместном предприятии. Собственное производство памяти 3D XPoint будет налажено на одном из американских предприятий в США.
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Сделка с Intel позволит SK Hynix стать вторым или третьим по величине производителем памяти типа NAND в мире, в зависимости от конъюнктуры рынка. По неофициальным данным, корейского производителя сильно беспокоит конкуренция со стороны китайских компаний, поэтому она готова тратить деньги на активы зарубежных конкурентов. Сохранит ли SK Hynix интерес к инвестициям в KIOXIA после сделки с Intel, сказать сложно.
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