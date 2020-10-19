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AMD Navi 22 будет существовать в версии с 10 Гбайт памяти
Возможно, разрядность шины изменится относительно варианта с 12 Гбайт памяти.

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Пока вездесущий ресурс VideoCardz собирается с мыслями, спешим поделиться информацией о видеокартах на базе графических процессоров AMD Navi 22, которую опубликовал известный энтузиаст _rogame у себя в Twitter. Ранее он отмечал, что на базе Navi 22 будут создаваться видеокарты с 12 Гбайт памяти.

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Источник изображения: Twitter, _rogame

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Теперь он утверждает, что компанию им составят модификации с уменьшенным до 10 Гбайт объёмом памяти. Предполагается, что Navi 22 расположится на ступень ниже Navi 21, поэтому в семействе продуктов с архитектурой RDNA 2 видеокарты на основе этого чипа могут стать одними из самых популярных среди энтузиастов.

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amd видеокарты rdna 2 navi 22
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