Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Европейские страны решили сообща бороться с дезинформацией о вреде сетей 5G
Факельные шествия не приветствуются.

3
2070 Super по САМОЙ низкой цене в рублях за все время
Слив RTX 2080 по минимальнейшим ценам
RTX 3090 - смотри ЦЕНУ и в каментах ждут тебя

Разгар пандемии пришёлся в Европе на период активного развития инфраструктуры сетей 5G, поэтому скорая на выводы публика пришла к выводу, что коронавирусная инфекция распространяется при поддержке электромагнитного излучения, создаваемого базовыми станциями. В десяти странах региона были сожжены несколько вышек с базовыми станциями 5G, зарегистрированы случаи нападения на сотрудников операторов связи, которые обслуживали оборудование.

реклама

анонсы и реклама
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: Reuters

реклама

Как сообщает Reuters, пятнадцать стран Евросоюза выступили с инициативой создания единой программы по борьбе с дезинформацией в этой сфере. Инициативу поддержали Польша, Швеция, Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Кипр, Эстония, Финляндия, Греция, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия и Словакия.

Страны будут сообща распространять достоверную информацию о влиянии электромагнитного излучения от базовых станций 5G на живые организмы, а также бороться с недостоверной информацией. Евросоюз видит в сетях пятого поколения возможность развивать экосистему для автономного транспорта, удалённой медицины и промышленной автоматизации. Домыслы и заблуждения не должны становиться на пути экономического развития профильных отраслей.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

сети и телекоммуникация 5g
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Европейские страны решили сообща бороться с дезинформацией о вреде сетей 5G
3
Apple рассчитывает на хороший спрос на модель iPhone 12 mini
+
Acer готовит ультрабук на основе дискретной графики Intel Iris Xe Max
+
Вице-президент Samsung отправится во Вьетнам для встречи с премьер-министром
1
NVIDIA начала снабжать видеокарты GeForce RTX 3090 FE дополнительными термопрокладками
10
Процессоры AMD заняли 11 верхних позиций в рейтинге самых продаваемых на прошлой неделе
45

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 34
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 21
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 114
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 65

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП 10 дешёвых мужских инструментов с AliExpress для ремонта и быта, о которых вы могли не знать
3
Собираем игровой компьютер для Assassin’s Creed Valhalla за 104570 рублей
78
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Corsair, Deepcool, Evercool. Часть 3
28
Доработка моего ПК (3950х+2080Ti) - неудача с RTX 3080, разгон памяти, оптимизация водянки и второй монитор
21
В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
13
Лучшие видеокарты осени – выбираем оптимальную модель на любой кошелёк для настоящих геймеров
13
Подводные камни покупки смартфона на Aliexpress – стоит ли занижать цену в декларации – реальная история
22
Мои аргументы в пользу Xbox 360, PS4 и компа среднего уровня с Авито
25
Аналитики спрогнозировали сроки снижения цен на iPhone 12
9
Тестирование видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT в актуальных играх
2

Сейчас обсуждают

worlock
13:30
Эта часть получше того говенного конвейера, который работает не покладая рук
Стал известен тираж, которым разошлась «доисторическая» Far Cry Primal
Axary
13:27
На Амазоне картина тоже не сильно отличатся. https://www.amazon.com/Best-Sellers-Computers-Accessories-Computer-CPU-Processors/zgbs/pc/229189
Процессоры AMD заняли 11 верхних позиций в рейтинге самых продаваемых на прошлой неделе
beltar
13:26
Люди просто живут до сих пор в 90-ых, когда для игры на ПК надо было IRQ порой вручную настраивать. А на приставке просто вставлялся картридж или диск.
Мои аргументы в пользу Xbox 360, PS4 и компа среднего уровня с Авито
KENDOR
13:25
И как это отражается на тебе, прям любопытно знать, коронавирус в мозг загоняют ?
Европейские страны решили сообща бороться с дезинформацией о вреде сетей 5G
abdulla
13:24
"европейские страны" целиком и полностью под колпаком глобалистов. И на официальном уровне будут пиздеть ровно также, как наш президент "благосостояние наших граждан" или "инфляция составила 5%" или "...
Европейские страны решили сообща бороться с дезинформацией о вреде сетей 5G
Сергей Хомич
13:24
тут морока переключаться с linux на win чтобы поиграть (с появлением ссд не особо критично, переключение проходит за секунд 15). Работали бы все игры на линукс - отправил бы винду на покой. В ММО прих...
Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn и Death Stranding теперь доступны на Linux с новой версией Proton 5.13
Alex Snegirev
13:23
Вьетнам - теперь не только "звёздочка", но и Самсунг :)
Вице-президент Samsung отправится во Вьетнам для встречи с премьер-министром
ivvy1000
13:22
по хорошему должен быть отзыв в сервисный центр для установки доп. прокладок, как это делают с машинами, но что-то мне подсказывают что первых счастливчиков крайне мало и это все всякие блогеры-шмогер...
NVIDIA начала снабжать видеокарты GeForce RTX 3090 FE дополнительными термопрокладками
Anna Stroser
13:22
мнение школника не авторитетно))
Доработка моего ПК (3950х+2080Ti) - неудача с RTX 3080, разгон памяти, оптимизация водянки и второй монитор
Anna Stroser
13:22
как насчет пойти на*уй вата позорная?)
Доработка моего ПК (3950х+2080Ti) - неудача с RTX 3080, разгон памяти, оптимизация водянки и второй монитор
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем