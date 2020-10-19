Разгар пандемии пришёлся в Европе на период активного развития инфраструктуры сетей 5G, поэтому скорая на выводы публика пришла к выводу, что коронавирусная инфекция распространяется при поддержке электромагнитного излучения, создаваемого базовыми станциями. В десяти странах региона были сожжены несколько вышек с базовыми станциями 5G, зарегистрированы случаи нападения на сотрудников операторов связи, которые обслуживали оборудование.

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Источник изображения: Reuters

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Как сообщает Reuters, пятнадцать стран Евросоюза выступили с инициативой создания единой программы по борьбе с дезинформацией в этой сфере. Инициативу поддержали Польша, Швеция, Австрия, Болгария, Хорватия, Чехия, Кипр, Эстония, Финляндия, Греция, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия и Словакия.

Страны будут сообща распространять достоверную информацию о влиянии электромагнитного излучения от базовых станций 5G на живые организмы, а также бороться с недостоверной информацией. Евросоюз видит в сетях пятого поколения возможность развивать экосистему для автономного транспорта, удалённой медицины и промышленной автоматизации. Домыслы и заблуждения не должны становиться на пути экономического развития профильных отраслей.