Acer готовит ультрабук на основе дискретной графики Intel Iris Xe Max
Как в процессорах Tiger Lake, только на отдельном кристалле.
Производители ноутбуков один за одним начинают демонстрировать намерения выпустить модели на базе процессоров Intel Tiger Lake и сопутствующей им дискретной графики DG1. В частности, компания Acer в описании новой комплектации ультрабука Swift 3X подтверждает использование замысловатого наименования для этого варианта дискретной графики.
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Изделие будет носить имя «Intel Iris Xe Max Graphics». Ключевое слово в это цепочке «дворянских титулов» - Max, поскольку именно оно выделяет дискретную графику на фоне встроенной. По предварительным данным, графическое решение Intel Iris Xe Max получит не более 96 исполнительных блоков. Под нужды графики выделяются 4 Гбайт памяти типа LPDDR4x. Пока сложно сказать, уменьшается ли за счёт этого доступный объём оперативной памяти, но для ультрабука на иллюстрации совокупный объём достигает 16 Гбайт.
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