Ресурсом CNBC были опрощены представители различных аналитических агентств, многие из них разделяют точку зрения, согласно которой главным препятствием на пути заключения сделки NVIDIA по покупке активов ARM станет позиция китайских властей. Обойтись без их одобрения стороны никак не смогут, поскольку деятельность ARM существенно влияет на местный рынок – около 95% разрабатываемых в Китае процессоров используют архитектуру ARM.

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Источник изображения: Getty Images

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Во-вторых, у британской ARM в Китае есть совместное предприятие, а это уже подразумевает необходимость согласования сделок с местными властями. В задачи последних входит обеспечение непрерывности снабжения китайских компаний разработками ARM. Если после перехода под контроль американской компании NVIDIA это будет сделать затруднительно, то сделку проще будет блокировать.

Сейчас руководство NVIDIA всеми силами старается убедить общественность, что не будет вмешиваться в деятельность ARM или переносить штаб-квартиру из британского Кембриджа в США. Но взаимная интеграция разработок ARM и NVIDIA, как опасаются эксперты, рано или поздно приведёт к окончательной «американизации» всех ноу-хау ARM с точки зрения законов США, и тогда государство сможет применять в отношении клиентов компании те же санкции, которым сейчас подвергаются, например, китайские Huawei и SMIC.