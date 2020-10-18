Пара GeForce RTX 3090 отличилась в GPUPI 1B
Связки из нескольких видеокарт давно теряют актуальность в игровом сегменте, но ценители «величия чистых чисел» продолжают использовать их в соревновательных целях. Польскому энтузиасту ADVenturePO удалось не только получить в своё распоряжение сразу две видеокарты GeForce RTX 3090, но и испытать их в GPUPI 1B.
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Впрочем, пока потенциал связки раскрыт лишь частично, поскольку видеокарты довольствуются штатной системой охлаждения и частотами 1570/1915/21504 МГц. Зато центральный процессор Intel Core i9-10980XE использует водоблок и серьёзный набор радиаторов, что позволяет ему сохранять на частоте 4693 МГц активность всех восемнадцати ядер и 36 потоков.
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Следует признать, однако, что в этом виде испытаний последнее слово остаётся именно за видеокартами, а они существенному разгону не подвергались.
Это и предопределило итог – связка стала лучшей в GPUPI 1B с результатом 1,560 секунды только в модельном зачёте, даже среди дуэтов она не поднялась выше четвёртой позиции, а в абсолютном рейтинге всё ограничилось 23-м местом. Нередко оверклокеры получают компоненты на время эксперимента от других владельцев, поэтому в модификациях штатной системы охлаждения они в этом случае ограничены.
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