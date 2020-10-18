До конца этого года AMD должна представить две категории продуктов, которые имеют большое значение для её бизнеса в серверном сегменте. Это центральные процессоры EPYC поколения Milan с архитектурой Zen 3 и ускорители вычислений на базе графической архитектуры CDNA. Если ускорители Radeon Instinct, относящиеся к этой категории продуктов, в первом поколении использовали унифицированную с игровыми видеокартами архитектуру GCN, то во втором поколении AMD предпочла сделать «эволюционное ответвление» в виде CDNA. Как выясняется, заявку на регистрацию одноимённой торговой марки AMD подала относительно недавно.

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Источник изображения: Justia

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Так или иначе, это может указывать на приближение рыночного дебюта первого ускорителя вычислений с архитектурой CDNA. Как и все современные изделия AMD, соответствующие графические процессоры будут выпускаться по 7-нм технологии компанией TSMC.

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Источник изображения: AMD

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К 2022 году будет представлена архитектура CDNA 2, относящаяся к третьему поколению специализированных серверных ускорителей вычислений.