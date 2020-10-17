RBC Capital: укреплению позиций AMD будут способствовать самоизоляция и слабость Intel
Нет такой новости про AMD, которую можно было бы отложить на завтра, поэтому утренний фрагмент новостной ленты нашего сайта дополняет прогноз RBC Capital со страниц ресурса Seeking Alpha. Аналитики считают, что ситуация в серверном сегменте и на игровом рынке будет способствовать укреплению позиций AMD в обозримом будущем.
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Спрос на процессоры AMD в потребительском сегменте будет подогреваться необходимостью организации удалённой работы и дистанционного образования. Компания продолжит теснить продукцию Intel, увеличивая свою долю рынка. Подобными прогнозами эксперты RBC Capital решили поделиться в свете приближающегося квартального отчёта AMD, который будет опубликован через полторы недели. Курс акций AMD, по мнению авторов аналитической записки, вырастет с $83 до $92.
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