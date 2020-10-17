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RBC Capital: укреплению позиций AMD будут способствовать самоизоляция и слабость Intel

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Нет такой новости про AMD, которую можно было бы отложить на завтра, поэтому утренний фрагмент новостной ленты нашего сайта дополняет прогноз RBC Capital со страниц ресурса Seeking Alpha. Аналитики считают, что ситуация в серверном сегменте и на игровом рынке будет способствовать укреплению позиций AMD в обозримом будущем.

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Источник изображения: AMD, YouTube

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Спрос на процессоры AMD в потребительском сегменте будет подогреваться необходимостью организации удалённой работы и дистанционного образования. Компания продолжит теснить продукцию Intel, увеличивая свою долю рынка. Подобными прогнозами эксперты RBC Capital решили поделиться в свете приближающегося квартального отчёта AMD, который будет опубликован через полторы недели. Курс акций AMD, по мнению авторов аналитической записки, вырастет с $83 до $92.

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Сейчас обсуждают

Евген Матвиец
09:40
Давайте честно признаемся,интел зажрался,оборзел и расслабился,итог всему этому- он обкакался и теперь в роли догоняющего.остается терпеть,что то проводить,снижать цены и надеяться что амд тоже зажрет...
Технический директор AMD подтвердил намерения реализовать поддержку PCI Express 5.0
Николай Долженко
09:39
Дружище, 10400 с памятью 3600 даёт за щеку ряженке в играх, причём довольно ощутимо. При этом у Синего фремрейт всегда ровный, никаких скачков Fps.
Intel Core i5-10400F резко подешевел - 6-ядерник, обгоняющий популярный Ryzen 3600 упал в цене на 2500 рублей
Юра Репченко
09:38
Рх580 неактуальна на фоне продуктов AMD. Zen+ же это полноценный 8ядернтк со свободным множителем и SMT. В синем бенче мокрого места от обрубка 10400 не оставит.
Intel Core i5-10400F резко подешевел - 6-ядерник, обгоняющий популярный Ryzen 3600 упал в цене на 2500 рублей
Arthur Vorobei
09:38
Гнать подсистему памяти нужно и на райзене, и на интелах. Так что не нужно говорить, что Интел - вставил и забыл
Бюджетный компьютер на Core i3-10100 – универсальная сборка для игр, работы и медиа
Bojack Horseman
09:36
А еще рх580 есть, классная народная карточка. Тоже скоро 5 лет отмечать будет... "Сколько лет вас интуль одним и тем же кормил?" говорили они. Лол, я умираю, как все поменялось местами, и с такой горд...
Intel Core i5-10400F резко подешевел - 6-ядерник, обгоняющий популярный Ryzen 3600 упал в цене на 2500 рублей
Юра Репченко
09:36
Нашли удобную побдорку из интелоигр? Всем известные Хитмен, Ларка и Хар край. А если расширить до 20 ти игр в стоке 10400 сольёт.
Intel Core i5-10400F резко подешевел - 6-ядерник, обгоняющий популярный Ryzen 3600 упал в цене на 2500 рублей
Юра Репченко
09:35
Размечтались синии в рабочих задачах только 10600k может хоть как-то догонять 3600. 10400f сливает.
Intel Core i5-10400F резко подешевел - 6-ядерник, обгоняющий популярный Ryzen 3600 упал в цене на 2500 рублей
LEVAK
09:32
Ну, если ничего в фоне не грузит систему, то может 10400 и сойдёт для игр. Во всех других случаях 3600 будет прилично лучше справляться со своими задачами. Но а так, как обычный юзверь мало аккуратен ...
Intel Core i5-10400F резко подешевел - 6-ядерник, обгоняющий популярный Ryzen 3600 упал в цене на 2500 рублей
Николай Долженко
09:31
10400 и память с частотой 3600, и все, у играх ряженеа начинает люто сосать
Intel Core i5-10400F резко подешевел - 6-ядерник, обгоняющий популярный Ryzen 3600 упал в цене на 2500 рублей
Bojack Horseman
09:31
В интересное время мы живем, однако... - Интел дешевеет!!! - Нет, лучше доплатить за АМД!!! Жёстко....
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