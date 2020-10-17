Нет такой новости про AMD, которую можно было бы отложить на завтра, поэтому утренний фрагмент новостной ленты нашего сайта дополняет прогноз RBC Capital со страниц ресурса Seeking Alpha. Аналитики считают, что ситуация в серверном сегменте и на игровом рынке будет способствовать укреплению позиций AMD в обозримом будущем.

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Источник изображения: AMD, YouTube

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Спрос на процессоры AMD в потребительском сегменте будет подогреваться необходимостью организации удалённой работы и дистанционного образования. Компания продолжит теснить продукцию Intel, увеличивая свою долю рынка. Подобными прогнозами эксперты RBC Capital решили поделиться в свете приближающегося квартального отчёта AMD, который будет опубликован через полторы недели. Курс акций AMD, по мнению авторов аналитической записки, вырастет с $83 до $92.