Пуэрториканский оверклокер Chispy всю неделю настойчиво улучшал результаты разгона видеокарты GeForce RTX 3090 в исполнении ASUS, к пятнице он добился разгона до частот 2430/21120 МГц и получения результата 2,598 секунды в GPUPI 1B. Это соответствует второму месту среди всех одиночных видеокарт, в модельном зачёте этот результат стал лучшим.

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Источник изображения: HWBot, chispy

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Как поясняет автор эксперимента, для достижения подобных частот ему пришлось не только модифицировать подсистему питания видеокарты на аппаратном уровне, но и применять для охлаждения графического процессора одну из двух систем фазового перехода, к созданию которых приложил сам Fugger – одна из легенд ветхозаветного периода в истории экстремального разгона.

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Источник изображения: HWBot, chispy

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Вторая система фазового перехода охлаждала центральный процессор Intel Core i9-9980XE семейства Skylake-X, который на частоте 5257 МГц сохранил активность шестнадцати ядер и шестнадцати потоков. Температура графического процессора под нагрузкой не превышала минус 33 градусов Цельсия, без нагрузки она опускалась до минус 50 градусов Цельсия.