Представитель редакции AnandTech в ходе интервью с техническим директором AMD Марком Пейпермастером (Mark Papermaster) коснулся темы анализа конкурентной обстановки на рынке, насколько подходы компании к этому вопросу изменились после выхода процессоров Zen первого поколения.

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Источник изображения: AMD, YouTube

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Марк Пейпермастер заявил, что AMD и сейчас, и в дальнейшем будет придерживаться двух принципов при создании собственных продуктов. Во-первых, нужно прислушиваться к потребностям клиентов, понимать, какие типы вычислительных нагрузок для них наиболее важны. Во-вторых, компания не спускает глаз с конкурентов, и этот принцип сохранится при разработке будущих процессорных архитектур AMD. Кстати, под конкурентами технический директор компании понимает не только разработчиков x86-совместимых процессоров, но и представителей лагеря альтернативных архитектур.