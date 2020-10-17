Технический директор AMD подтвердил намерения реализовать поддержку PCI Express 5.0
В интервью ресурсу AnandTech технический директор AMD Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) говорил о многих аспектах проектирования процессоров поколения Zen 3, разговор с редактором коснулся и кристалла с логикой ввода-вывода, который модернизации на этот раз не подвергся. Представитель сайта поинтересовался у Марка, станет ли этот кристалл объектом модернизации на следующем этапе.
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Технический директор AMD заявил, что компания переведёт всю экосистему на поддержку PCI Express 5.0 в будущем. Модернизации подвергнутся не только вычислительные ядра (Zen 4), которые сейчас находятся в разработке, но и логика ввода-вывода, а также контроллер памяти. Хотя это напрямую не уточняется, можно предположить, что речь идёт о внедрении поддержки памяти типа DDR5. Все эти нововведения повлекут смену процессорного разъёма, так что целесообразнее проводить как можно больше изменений за раз.
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