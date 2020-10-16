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TSMC во второй половине 2022 года уже будет располагать серийными 3-нм процессорами

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На страницах сайта Seeking Alpha с утра скучает стенограмма квартальной отчётной конференции TSMC, которая состоялась вчера, но снабдила нас достаточным количеством информационных поводов, чтобы разнообразить унифицированную с большинством других русскоязычных ресурсов новостную ленту.

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Источник изображения: Glassdoor, TSMC

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Из уст руководителей TSMC прозвучало замечание в адрес аналитиков, которые упоминали ставшую известной по ранним новостям дату начала выпуска 2-нм изделий. Считалось, что на технологическом форуме для партнёров TSMC назвала в качестве срока начала выпуска 2-нм продукции 2024 год. Представители компании заверили, что ничего подобного никогда не говорили, и только выбрали Синьчжу в качестве места строительства своего предприятия, на котором в неопределённом будущем наладят выпуск 2-нм продукции.

Во-вторых, руководители TSMC дали обнадёживающий ответ на вопрос о типе продукции, которая первой перейдёт на использование 3-нм продукции во второй половине 2022 года. К тому моменту серийные 3-нм изделия начнут получать клиенты не только на направлении смартфонов, но и те, кому 3-нм процессоры потребуются в высокопроизводительном сегменте. Правда, следует учитывать, что компания Apple со своими ARM-совместимыми процессорами для ноутбуков к тому времени будет однозначно причисляться к последней категории. С другой стороны, представители TSMC говорят о наличии у клиентов более высокого интереса к 3-нм технологии – на стадии переговоров заказчиков у TSMC уже больше, чем в аналогичный период жизненного цикла 7-нм и 5-нм продуктов.

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Теги

аналитика литографическое производство полупроводники tsmc
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