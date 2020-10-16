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Samsung наводит мосты с ASML для улучшения ситуации с EUV-литографией

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Сложно сказать, насколько активно охотятся южнокорейские репортёры за вице-президентом Samsung Electronics Ли Джэ Ёном (Lee Jae-yong), но именно они подкараулили его в аэропорту после возвращения из недельной командировки в Нидерланды, как отмечает издание The Korea Times. Целью визита была встреча с руководством ASML – крупнейшего производителя литографических сканеров в мире.

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Источник изображения: ASML

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Samsung планирует применять EUV-литографию не только при производстве микросхем памяти для собственных нужд. Контрактное производство чипов для сторонних заказчиков тоже нуждается в EUV-оборудовании, которое с переходом на 5-нм технологию будет использоваться ещё более активно. По всей видимости, руководство Samsung хочет заручиться поддержкой ASML как в вопросах поставки оборудования, так и в сфере адаптации EUV-технологии под свои потребности.

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Теги

samsung литографическое производство asml euv экстремальная ультрафиолетовая литография
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