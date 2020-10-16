Доля процессоров для настольного и серверного сегмента в структуре выручки TSMC будет расти
В отчётности TSMC сегмент продуктов для высокопроизводительных вычислений, к которым относятся настольные и серверные центральные, а также графические процессоры, обозначается сочетанием букв «HPC». В прошедшем квартале этот сегмент формировал 37% всей выручки компании, заодно продемонстрировав рост на 25%. Компоненты для смартфонов формировали 46% всей выручки, демонстрируя рост на 12%.
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Когда у руководителя TSMC Си-Си Вэя (C.C. Wei) на отчётной квартальной конференции спросили, может ли он назвать момент перелома в пользу HPC, он отказался дать точный прогноз. Зато он не стал сомневаться в том, что в ближайшие месяцы выручка в сегменте HPC продолжит расти быстрее, чем в соседних сегментах. Возможно, эти слова послужат утешением для тех, кто презирает смартфоны и жаждет встречи с новыми центральными и графическими процессорами AMD. Компания NVIDIA часть своих графических процессоров тоже получает от TSMC. Даже Intel вынуждена будет расширить сотрудничество с этой тайваньской компанией, если верить прогнозам.
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