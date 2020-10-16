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Foxconn планирует занять до десяти процентов мирового рынка электромобилей

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Компания Foxconn, также известная как Hon Hai Precision Industry, зарекомендовала себя в качестве основного подрядчика Apple, но спад на рынке смартфонов заставляет тайваньского гиганта смотреть в сторону новых рынков. Одним из них станет сегмент электромобилей, где Foxconn рассчитывает предлагать открытую платформу, и уже к середине десятилетия занять 10 % рынка.

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Соответствующими планами на этой неделе поделились представители Foxconn, как отмечают ресурсы Reuters и CNBC. Помимо рынка электромобилей, Foxconn намеревается попробовать свои силы в сегменте медицинского оборудования и сфере робототехники. В январе автоконцерн Fiat Chrysler уже сообщал о создании совместного предприятия с Foxconn, которое будет заниматься разработкой электромобилей для китайского рынка.

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Источник изображения: TSMC

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Теперь тайваньская компания готовится представить платформу MIH Open Platform, на которой сторонние производители смогут создавать собственные электромобили. Амбиции Foxconn в сфере производства электромобилей можно описать одной фразой: «Цель компании — стать Android в мире электромобилей». Партнёры Foxconn смогут разрабатывать основные узлы и компоненты электромобилей собственных марок при помощи предложенного компанией инструментария, а тайваньский гигант освоит их контрактное производство.

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Модульный принцип компоновки позволит клиентам Foxconn изменять колёсную базу транспортного средства, его тип кузова и ёмкость тяговых батарей. Часть узлов и агрегатов по мере выхода новых версий может меняться на более совершенные, предусмотрена обратная совместимость. Будет Foxconn предлагать и программное обеспечение, часть которого будет иметь отношение к функциям управления электромобилем.

Компания также работает над созданием тяговых аккумуляторов с твердотельным электролитом. Они должны увеличить эффективность хранения электроэнергии и дальность хода электромобилей. Представить свои аккумуляторные батареи Foxconn планирует к 2024 году. По мнению руководства компании, в следующей пятилетке имеющие доступ к технологии производства батарей с твердотельным электролитом участники рынка получат все шансы занять на нём доминирующее положение.

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К 2025–2027 годам Foxconn при поддержке партнёров рассчитывает занять до 10 % рынка электромобилей. В натуральном выражении это будет соответствовать трём миллионам транспортных средств в год. Переговоры уже ведутся с несколькими автопроизводителями, но назвать их имена представители Foxconn отказались.

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