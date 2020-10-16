TSMC в следующем году доведёт долю выручки от реализации 5-нм продуктов до 20%
К концу третьего квартала TSMC подошла с уровнем выручки от реализации 5-нм продуктов, достигающим 8% от совокупного, этот год она должна завершить с 10% профильной выручки, а в следующем году уровень поднимется ещё выше. Об этом сообщает сайт DigiTimes со ссылкой на комментарии руководителя TSMC на квартальной отчётной конференции.
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В течение года выручка TSMC от реализации 5-нм изделий приблизится к 20% общей суммы, получаемой от клиентов, либо даже превысит этот уровень. Как подчёркивает руководство компании, 5-нм техпроцесс должен характеризоваться длительным жизненным циклом. В настоящее время интерес к нему проявляют разработчики процессоров для смартфонов и высокопроизводительных компонентов – таких как центральные и графические процессоры.
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