Российский энтузиаст Traktor поделился небольшой радостью – в его оверклокерском арсенале появился новый чиллер Hailea, который позволяет опускать температуру жидкости в системе охлаждения существенно ниже комнатной. Фитинги для системы жидкостного охлаждения тоже были подобраны в разумные сроки, результатом стала новая конфигурация стенда на базе GeForce RTX 2080 SUPER и центрального процессора Intel Core i9-7960X, который при помощи водоблока был разогнан до 4724 МГц с сохранением активности 16 ядер и 32 потоков.

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Источник изображения: HWBot, Traktor

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В тесте GPUPI 32B это позволило после нескольких последовательных попыток подвинуть на второе место немецкого энтузиаста с аналогичной видеокартой, но более дорогим процессором Intel Core i9-10980XE с 18 ядрами и 36 потоками. Результат россиянина составил 6 минут 17,903 секунды при частотах видеокарты 2130/17528 МГц.

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Источник изображения: HWBot, Traktor

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В семействе тестов 3DMark Fire Strike наш соотечественник тоже занял первые места в модельном зачёте: 29 095 баллов в базовой версии бенчмарка, 15 242 балла в профиле Extreme и 7 953 балла в профиле Ultra. Центральный процессор работал на частоте 4.6 ГГц, видеокарта – на частотах 2175/17612 МГц.