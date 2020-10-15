TSMC в прошлом квартале получала 8% выручки от реализации 5-нм продуктов
Немного отвлечься от рутины разбора очередных рекордов экстремального разгона позволяет квартальный отчёт компании TSMC, открывающий перед автором волнующий мир финансового анализа. Начнём с того, что в третьем квартале компания увеличила выручку до $12,14 млрд, что соответствует приросту на 16,9% в последовательном и на 29,2% в годовом.
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Доля выручки от реализации 7-нм продуктов сократилась по сравнению с предыдущим кварталом с 36 до 35%, но в абсолютном выражении, судя по иллюстрации, она даже подросла. Впервые TSMC отображает в отчётности выручку от поставок 5-нм продуктов – она достигла 8% от совокупной, а по итогам года имеет шансы превысить 10%. Как и прежде, выручка TSMC на 46% зависит от сегмента смартфонов, а рынок компонентов для высокопроизводительных вычислений, к которому относятся и центральные, и графические процессоры, отвечает только за 35% совокупной выручки компании.
По итогам года TSMC рассчитывает увеличить выручку сразу на 30%, капитальные затраты должны уложиться в $17 млрд. Американские потребители формировали в минувшем квартале 59% всей выручки TSMC, на долю китайских пришлось не более 22%.
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