В это сложное для всех желающих купить новые видеокарты NVIDIA время информационные поводы порождаются частными инициативами граждан. Например, на страницах Reddit один из клиентов Dell приводит фрагмент переписки с представителем службы поддержки этой компании. По словам сотрудника третьего по величине производителя компьютеров в мире, запасы видеокарт GeForce RTX 3080 пополнятся не ранее чем через 45-60 дней.

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Источник изображения: Imgur, HackyShack

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Это почти перекликается с прогнозами самого основателя NVIDIA, который не так давно заявил, что мириться с дефицитом видеокарт придётся до конца текущего года. С другой стороны, есть и счастливчики, которым Dell отгрузил видеокарты GeForce RTX 3080, хотя ждать этого момента пришлось почти месяц.