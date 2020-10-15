Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

EVGA предложила мастерам разгона новую версию BIOS для GeForce RTX 3080

+
50% скидки в Ситилинке до конца недели
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
2080 Ti MSI Gaming - цена снижена на порядок
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA

Компания EVGA пошла навстречу немногочисленным пока владельцам видеокарт GeForce RTX 3080 серии FTW3 собственного производства, предложив им бета-версию BIOS, которая поднимает предел энергопотребления (Power Target) относительно исходных настроек. Данная функция позволит сильнее разгонять видеокарту при наличии адекватного блока питания (от 850 Вт) и охлаждения.

реклама

анонсы и реклама
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: Twitter, EVGA

реклама

По сути, эти изменения направлены на оверклокеров, в штатном режиме эксплуатации они не позволят почувствовать выгоду. EVGA не гарантирует прирост производительности или разгонного потенциала в результате обновления BIOS, но заявляет, что открывает доступ к бета-версии микрокода по многочисленным просьбам клиентов.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

evga разгон видеокарт geforce rtx 3080 видеокарта
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

EVGA предложила мастерам разгона новую версию BIOS для GeForce RTX 3080
+
Бюджетная графика Intel Xe-LP замечена в сдвоенной конфигурации
2
Основатель популярного канала AdoredTV решил покинуть ряды видеоблогеров
7
Появились предварительные данные о геометрических параметрах гибридных процессоров AMD Van Gogh и Rembrandt
13
В этом году выручка TSMC на 21% будет зависеть от китайских заказчиков
+
Gigabyte подтвердила соответствие обозначения Vermeer процессорам AMD Ryzen 5000
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 156
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 34
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 112
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
5 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
5 октября 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Перешёл на монитор 144 Гц – делюсь впечатлениями
362
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - AeroCool, Akasa, Alpenfoehn. Часть 1
20
Тестирование видеокарт GeForce GTX 1650 Super и Radeon RX 5500 XT в актуальных играх
12
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
24
Обзор и тестирование корпуса Deepcool CL500
15
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Alseye, Arctic, ASUS. Часть 2
+
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B460-I Gaming
6

Сейчас обсуждают

Y0!
08:30
"Дарит"? С такими ценами - не дарит, а включено в стоимость. Рекомендованные цены на 6/12: i5-10600K - 263$ R5 5600X - 299$ (+13,7%) Рекомендованные цены на 8/16: i7-10700K - 387$ R7 5800X - 449$ (+...
AMD дарит покупателям Ryzen 5000/3000XT одну из самых ожидаемых игр 2021 года - список CPU и подробности акции
omoikane
08:26
Так и сидите на ддр4 и pcie3, какая разница ведь :D Зачем вам вообще новые процы, как был в основном упор в карту в играх так и будет.
Первое фото Intel Alder Lake 12th Gen с сокетом LGA 1700 на 3 поколения, DDR5, PCIe 5.0 и запуском в 2021 году
ultrafx
08:25
10700f (ты хотел сказать 10700k?) до 3900х как до Китая раком. Да, на процессорах могут не только в пубг играть.
Ryzen 9 3900X сильно подешевел - лучший 12-ядерник на рынке с частотой до 4,6 GHz и 64 МБ кэша упал в цене на 70$
owzod
08:23
а сцены то почему такие легкие в кИно? что бы процы не обосрались?
Выбираем бюджетный процессор в ценовом диапазоне до 120$ - Ryzen 3300X против i3-10100 по мнению Benchmark
omoikane
08:22
нет, там разные версии одного сокета. без совместимости от производителя.
Первое фото Intel Alder Lake 12th Gen с сокетом LGA 1700 на 3 поколения, DDR5, PCIe 5.0 и запуском в 2021 году
Алексей Кузнецов
08:20
Нормальные Моники и стоят от 700$
Перешёл на монитор 144 Гц – делюсь впечатлениями
Харград Морозный
08:19
То есть, Киберпанк 2077 и в 2021 не выйдет :(
AMD дарит покупателям Ryzen 5000/3000XT одну из самых ожидаемых игр 2021 года - список CPU и подробности акции
Дмитрий Медведев
08:14
Помимо стоимости, главная проблема лицензионных игр - слетает активация игр при замене железа... поэтому пиратство будет жить.
Хакерская группировка CPY сумела взломать сразу 4 крупных AAA-блокбастера, защищёных DRM Denuvo
Vlad Pupkin
08:08
I3 10100 по шине отлично гонится до постоянных 4300мгц все ядоа , дает прикурить даже ryzen 5 3600
Выбираем бюджетный процессор в ценовом диапазоне до 120$ - Ryzen 3300X против i3-10100 по мнению Benchmark
ubnt2020
08:08
нитруха и сталкаш ничего, лучше многих блогеров, подписан и даже стримы смотрю
Основатель популярного канала AdoredTV решил покинуть ряды видеоблогеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем