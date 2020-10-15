Компания EVGA пошла навстречу немногочисленным пока владельцам видеокарт GeForce RTX 3080 серии FTW3 собственного производства, предложив им бета-версию BIOS, которая поднимает предел энергопотребления (Power Target) относительно исходных настроек. Данная функция позволит сильнее разгонять видеокарту при наличии адекватного блока питания (от 850 Вт) и охлаждения.

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Источник изображения: Twitter, EVGA

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По сути, эти изменения направлены на оверклокеров, в штатном режиме эксплуатации они не позволят почувствовать выгоду. EVGA не гарантирует прирост производительности или разгонного потенциала в результате обновления BIOS, но заявляет, что открывает доступ к бета-версии микрокода по многочисленным просьбам клиентов.