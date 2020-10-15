До сих пор считалось, что Intel будет применять многокристальную компоновку в сегменте дискретной графики преимущественно в среднем и верхнем ценовых диапазонах, но новая запись в базе данных SiSoftware заставила многих подумать, что на уровне экспериментов компания решила начать с простейших графических решений.

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Источник изображения: SiSoftware

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По всей видимости, в одной системе испытывались два кристалла Intel Xe-LP, каждый содержал по 96 исполнительных блоков. Итоговое количество исполнительных блоков в системе достигло 192 штук, а количество потоковых процессоров – 1536 штук. Можно предположить, что на таких простейших двухпроцессорных конфигурациях Intel отрабатывает обмен информацией между двумя кристаллами, и в дальнейшем полученный опыт будет использоваться при создании графики с чиплетами более высокого уровня.