Бюджетная графика Intel Xe-LP замечена в сдвоенной конфигурации
До сих пор считалось, что Intel будет применять многокристальную компоновку в сегменте дискретной графики преимущественно в среднем и верхнем ценовых диапазонах, но новая запись в базе данных SiSoftware заставила многих подумать, что на уровне экспериментов компания решила начать с простейших графических решений.
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По всей видимости, в одной системе испытывались два кристалла Intel Xe-LP, каждый содержал по 96 исполнительных блоков. Итоговое количество исполнительных блоков в системе достигло 192 штук, а количество потоковых процессоров – 1536 штук. Можно предположить, что на таких простейших двухпроцессорных конфигурациях Intel отрабатывает обмен информацией между двумя кристаллами, и в дальнейшем полученный опыт будет использоваться при создании графики с чиплетами более высокого уровня.
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