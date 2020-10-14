Появились предварительные данные о геометрических параметрах гибридных процессоров AMD Van Gogh и Rembrandt
Возросшая частотность употребления термина «инсайдер» в заголовках новостей изрядно его обесценила и дискредитировала, но немецкого разработчика по имени Патрик Шур (Patrick Schur) можно отнести к проверенным источникам, когда речь идёт о предсказании характеристик будущих процессоров AMD.
реклама
реклама
На этой неделе Патрик решил поделиться своими соображениями по поводу геометрических размеров гибридных процессоров Van Gogh и Rembrandt, которые AMD выпустит в следующем году. Если быть точнее, то Rembrandt с архитектурой Zen 4 и графикой поколения Navi имеет больше шансов появиться в начале 2022 года. В мобильном исполнении процессоры Rembrandt получат конструктив Socket FP7 (BGA 1140) с размерами 25 х 35 мм, а площадь кристалла составит около 208,33 кв.мм.
Процессоры Van Gogh чуть ближе к настоящему времени, они ограничиваются архитектурой вычислительных ядер Zen 2 и графикой Navi 2X, но уже способны поддерживать память типа LPDDR5. В мобильном варианте они получат исполнение BGA 1385 (Socket FF3) с размерами 19 х 19 мм, площадь самого кристалла составит 162,61 кв.мм. Теперь остаётся дождаться появления процессоров в руках энтузиастов, крайне озабоченных размерами и оснащённых правильными средствами измерения, чтобы убедиться в справедливости этих прогнозов.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила