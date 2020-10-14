Тайваньские контрактные производители полупроводниковых компонентов, по информации сайта DigiTimes, начали обращаться к своим клиентам с просьбой озаботиться бронированием квот на следующий год, поскольку спрос на соответствующие услуги очень высок, и приоритет будет отдаваться разработчикам, заранее сформировавшим производственную программу на следующий год.

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Источник изображения: ComputerBade.de

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Речь идёт не только о TSMC, но и более мелких компаниях, включая использующие кремниевые пластины типоразмера 200 мм. Именно дефицит мощностей на последнем направлении вызвал дефицит некоторых компонентов и рост цен более чем на 10% к текущему кварталу.