Huawei не откажется от использования торговой марки Honor
Недавно один авторитетный эксперт в мобильной сфере предрёк компании Huawei Technologies вынужденное, но полезное для бизнеса избавление от торговой марки Honor. По мнению автора прогноза, под крылом чужой компании у этого достаточно популярного бренда есть реальные шансы на выживание в условиях американских санкций, направленных на саму Huawei Technologies. Опровержение этих слухов последовало со стороны сайта ITHome, который сообщил со ссылкой на знакомые с планами Huawei источники, что компания собирается сохранить за собой права на использование торговой марки Honor.
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С середины сентября TSMC лишилась возможности снабжать Huawei процессорами HiSilicon, которые обеспечивали продукцию китайского производителя конкурентными преимуществами на фоне изделий других марок. В этом году Huawei удалось стать крупнейшим производителем смартфонов в мире на фоне популярности продукции этой марки на домашнем китайском рынке. Теперь на нём наблюдается рост цен на модели смартфонов, оснащённых процессорами HiSilicon. Принято считать, что сформированных запасов этих процессоров хватит лишь на несколько месяцев работы, а в следующем году объёмы продаж смартфонов Huawei вынужденно сократятся в четыре раза.
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