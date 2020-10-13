Датский магазин подтвердил удручающую статистику доступности видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 30
На страницах немецкого ресурса ComputerBase.de появилась статистика датского магазина Proshop, который не стесняется открыто говорить о ситуации с поставками видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 30. По состоянию на седьмое октября покупателями было заказано 3718 видеокарт данной серии, а магазин получил всего 422 видеокарты.
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К этому понедельнику количество заказов со стороны покупателей увеличилось до 3966 видеокарт, а объёмы поставок выросли до 494 штук. Другими словами, поставки видеокарт покрывают потребности клиентов магазина не более чем на 12,5%. С потребностями самого магазина всё ещё хуже – он заказал 15 152 видеокарты, а получил не более 494 экземпляров. Доля покрытия потребности продавца не превышает четырёх процентов.
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