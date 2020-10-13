Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Цены на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 на eBay снижаются неохотно

+
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Топовая RTX 2080 Gigabyte Aorus дешевле чем когда либо
2080 Ti MSI Gaming - цена снижена на порядок
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA

Основатель NVIDIA своим признанием об отсутствии возможности победить дефицит видеокарт GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 до конца года развязал руки спекулянтам, теперь они чувствуют себя на страницах eBay вольготно, если верить автору исследования, опубликованного на страницах ресурса Reddit.

реклама

анонсы и реклама
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Нажмите на картинку для увеличения. Источник изображения: Reddit, deckar01

реклама

Средняя цена предложений GeForce RTX 3080 Founders Edition на этой интернет-площадке опустилась с начала месяца с $1600 до $1500, она по-прежнему очень далека от рекомендованного уровня ($699). Ситуация с GeForce RTX 3090 Founders Edition ещё хуже: она предлагается по средней цене $2400, а пару недель назад этот уровень соответствовал $2600.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia видеокарты ampere geforce rtx 3080 geforce rtx 3090
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Цены на видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 на eBay снижаются неохотно
+
Сооснователь ARM предложил властям Великобритании скинуться на контрольный пакет акций компании
+
Видео с презентации AMD Ryzen 5000 просмотрели 1,3 млн человек
9
Доля хромбуков в третьем квартале достигла 11% рынка ПК
+
Семейство Vermeer пополнится процессором AMD Ryzen 5 5600 в следующем квартале
138
Alphacool предложила водоблок для эталонных версий GeForce RTX 3080/3090
4

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 130
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 148
Изучаем референсные NVIDIA GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090: разгон и тестирование в 8K
7 октября 2020 105
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
5 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
5 октября 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в октябре 2020
41
Собираем недорогой игровой компьютер на Авито — полезные советы
48
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
32
Сравнение башенных кулеров Ice Hammer Thor и Scythe Ninja 3
90
Мнение на основе личного опыта: дорогие видеокарты не нужны, а мониторы 2К и 4К – это не более чем рекламный ход маркетологов
83
Мой первый ПК – возвращаемся в 90-е по воспоминаниям читателей overclockers.ru
43
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus M15
4
Мой опыт использования самой дешевой PNY 1080 Ti с Авито в течение 8 месяцев - температура более 80 градусов, но шум невелик
16
5 игр с уникальной атмосферой - Half-Life 2, S.T.A.L.K.E.R., Fallout 2, Fallout: New Vegas, The Elder Scrolls III: Morrowind
7
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
1

Сейчас обсуждают

Appengamer
09:49
Веги по майнерам расходятся. Это карты для вычислений. В играх она лишь чуть слабее rx5700, но, как правило, у вег лучше охлаждение. Про 2060с ничего хорошего не слышал - я в игры не играю.
Какую видеокарту выбрать на рынке б/у в октябре 2020
Махмуд Скорострелов
09:49
Палит твой дом спалит
Официальная цена видеокарты Palit RTX 2080 Ti GamingPro опустилась ниже 84 000 рублей
Махмуд Скорострелов
09:49
Дефицит 3000 серии будет до января/февраля. И цены врятли упадут
Официальная цена видеокарты Palit RTX 2080 Ti GamingPro опустилась ниже 84 000 рублей
EFermi
09:44
Со сглаживанием всё же лучше, даже в 4К. Особенно в игоре с большим количеством малых подвижных элементов (трава/листва), но терпимо и без АА, в отличии от 1080, когда приходилось скорее угадывать что...
Мнение на основе личного опыта: дорогие видеокарты не нужны, а мониторы 2К и 4К – это не более чем рекламный ход маркетологов
Роман Илюхин
09:43
что простите? Скажите вы употребляете?
GeForce RTX 2080Ti уже «не тащит» – новая Watch Dogs Legion требует видеокарту GeForce RTX 3080 в 4К с трассировкой лучей
LorDex
09:43
Эх, не зря я летом на распродаже за 38к 2080S купил. По сути брал из-за поддержки DLSS, т.к. у самого была 1080ti. За такие деньги конечно отличная карта, а вот эти "обвалы цен" до 60к выглядят смешно...
Видеокарты GeForce RTX 2080 Super резко подешевели – рассказываем, где сейчас самые низкие цены за всё время продаж
Splash Attack
09:43
Сейчас даже Ryzen 3 3100 стоит дороже. А это 4-ядерный огрызок из двух CCX со всеми вытекающими.
Процессор Ryzen 5 3500X рекордно подешевел - 6 ядер, частота до 4,1 ГГц и производительность выше, чем у Core i5-9400F по цене на 3500 рублей дешевле рыночной
Роман Илюхин
09:43
это же тухлодырый зилот который посетит желтуху и получает вознаграждение превратил оверов в помойку
GeForce RTX 2080Ti уже «не тащит» – новая Watch Dogs Legion требует видеокарту GeForce RTX 3080 в 4К с трассировкой лучей
oldschoolgamer
09:42
Когда этот шлак сольют уже? Он еще 2 года назад не нужен был, а теперь тем более.
Официальная цена видеокарты Palit RTX 2080 Ti GamingPro опустилась ниже 84 000 рублей
Sergiu Bunacalea
09:42
А кому она нужна за 1150$ , если через пару недель выйдет аналог по производительности rtx 3070 за рекомендованную стоимость в 500$? Пусть будет с налогами и накруткой барыг 600-650$, но все равно эт...
Официальная цена видеокарты Palit RTX 2080 Ti GamingPro опустилась ниже 84 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем