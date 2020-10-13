Основатель NVIDIA своим признанием об отсутствии возможности победить дефицит видеокарт GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 до конца года развязал руки спекулянтам, теперь они чувствуют себя на страницах eBay вольготно, если верить автору исследования, опубликованного на страницах ресурса Reddit.

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Средняя цена предложений GeForce RTX 3080 Founders Edition на этой интернет-площадке опустилась с начала месяца с $1600 до $1500, она по-прежнему очень далека от рекомендованного уровня ($699). Ситуация с GeForce RTX 3090 Founders Edition ещё хуже: она предлагается по средней цене $2400, а пару недель назад этот уровень соответствовал $2600.