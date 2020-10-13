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Сооснователь ARM предложил властям Великобритании скинуться на контрольный пакет акций компании

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Выступая с самых высоких британских трибун, один из основателей ARM Герман Хаузер (Hermann Hauser) абсолютно не стесняется раздувать истерию по поводу возможных последствий сделки с NVIDIA. По его словам, право открыто выражать своё мнение ему даёт независимость от созданной им компании – оставшиеся акции ARM он давно продал, и теперь может говорить абсолютно свободно на любые темы.

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Источник изображения: NVIDIA

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Продажа активов ARM компании NVIDIA, по его глубокому убеждению, таит опасность создания ещё одной американской монополии, которая будет тайно влиять на экономику Великобритании. Сейчас нет такой ниши в полупроводниковой отрасли, где бы не применялись процессоры с архитектурой ARM. Переход соответствующих разработок под контроль NVIDIA быстро создаст условия для злоупотребления своим рыночным положением.

Поскольку NVIDIA не скрывает, что будет интегрировать свои графические решения в процессоры ARM, это со временем может увеличить долю американских ноу-хау до уровня, позволяющего США распространять на разработки ARM действие своих законов об экспортном контроле. Платформы ARM станут оружием в «торговой войне», но не в руках Великобритании. Эта страна может сама оказаться жертвой будущих внешнеполитических интриг, если лишится контроля над ARM. В серверном сегменте, как считает Хаузер, NVIDIA имеет все шансы подвинуть Intel и использовать свои привилегии для нарушения прав других клиентов ARM.

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Основатель ARM предлагает не бездействовать, а создать инвестиционный альянс из неравнодушных клиентов компании, чтобы на деньги инвесторов и пенсионных фондов Великобритании приобрести контрольный пакет акций компании, а оставшиеся разместить на одной из мировых фондовых площадок. Такая структура капитала, по мнению Хаузера, навсегда защитит ARM от посягательств со стороны отдельных частных компаний. Напомним, что сделка NVIDIA с ARM подразумевает комбинированные выплаты на сумму почти в $40 млрд, поэтому потенциальным «спасителям британского технологического суверенитета» придётся раскошелиться в это непростое для многих экономик мира время.

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