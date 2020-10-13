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Видео с презентации AMD Ryzen 5000 просмотрели 1,3 млн человек

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За прошедшее с прошлого четверга время видео с презентацией процессоров Ryzen 5000 просмотрели более 1,3 млн человек. Это количество продолжает увеличиваться, поскольку не у всех была возможность наблюдать за презентацией в тот же день, когда видео стало доступно.

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Источник изображения: YouTube, AMD

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Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) воспользовалась моментом, чтобы напомнить со страниц Twitter о намерениях представить 28 октября семейство видеокарт Radeon RX 6000.

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Источник изображения: Twitter, Lisa Su

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В очередной раз мелькает сочетание «Big Navi», применяемое ко всему семейству Radeon RX 6000. Какое количество моделей будет представлено в конце октября, пока никто с уверенностью утверждать не берётся. Нельзя исключать, что AMD попытается переиграть NVIDIA, отложив анонс самого производительного графического решения с архитектурой RDNA 2 на более поздний срок.

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Теги

amd видеокарты big navi radeon rx 6000
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ma3uk
06:59
Ты путаешь птицу с идиотом, Зистакс если еще хоть как то аргументирует свои писульки, а этому насрать, он просто пишет все что в голову придет.
Мнение на основе личного опыта: дорогие видеокарты не нужны, а мониторы 2К и 4К – это не более чем рекламный ход маркетологов
SergSerg Serg
06:59
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Денис Пк
06:56
авторы токсичных комментов, до сих пор сидят на рх570/470
Мнение на основе личного опыта: дорогие видеокарты не нужны, а мониторы 2К и 4К – это не более чем рекламный ход маркетологов
Андрей Титов
06:54
Хорошая статья,автор подскажи будь добр у меня монитор 1920х1080 60 ГГц,пока ещё сижу на 1050 TI.Какую лучше видео карту взять на замену 1660 Super или 2060?
Мнение на основе личного опыта: дорогие видеокарты не нужны, а мониторы 2К и 4К – это не более чем рекламный ход маркетологов
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Мнение на основе личного опыта: дорогие видеокарты не нужны, а мониторы 2К и 4К – это не более чем рекламный ход маркетологов
LoL
06:48
Средний за прогон и у 3900х 180+ у реальных пользователей.)) Эдик просто не в курсе.
Семейство Vermeer пополнится процессором AMD Ryzen 5 5600 в следующем квартале
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