Видео с презентации AMD Ryzen 5000 просмотрели 1,3 млн человек
За прошедшее с прошлого четверга время видео с презентацией процессоров Ryzen 5000 просмотрели более 1,3 млн человек. Это количество продолжает увеличиваться, поскольку не у всех была возможность наблюдать за презентацией в тот же день, когда видео стало доступно.
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Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) воспользовалась моментом, чтобы напомнить со страниц Twitter о намерениях представить 28 октября семейство видеокарт Radeon RX 6000.
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В очередной раз мелькает сочетание «Big Navi», применяемое ко всему семейству Radeon RX 6000. Какое количество моделей будет представлено в конце октября, пока никто с уверенностью утверждать не берётся. Нельзя исключать, что AMD попытается переиграть NVIDIA, отложив анонс самого производительного графического решения с архитектурой RDNA 2 на более поздний срок.
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