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Семейство Vermeer пополнится процессором AMD Ryzen 5 5600 в следующем квартале

11
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Как говорится, на безрыбье и корейский источник – инсайдер. Именно с его подачи сегодня многим завсегдатаям профильной ветки Reddit удалось узнать, что уже в начале следующего года семейство процессоров Vermeer с архитектурой Zen 3 пополнится новой моделью – Ryzen 5 5600, которая расположится на ступень ниже представленного недавно Ryzen 5 5600X.

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Источник изображения: AMD

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Последний, напомним, будет предлагаться с ноября по цене $299. Январский новичок станет разумной альтернативой, поскольку за него нужно будет отдать всего $220.

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Источник изображения: Twitter, harukaze5719

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Характеристики процессора не уточняются, но тактовыми частотами наверняка придётся пожертвовать. Попутно сообщается, что более дорогой Ryzen 5 5600X способен составить конкуренцию Intel Core i7-10700 в однопоточных приложениях и играх.

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Теги

amd socket am4 amd zen 3 vermeer ryzen 5 5600x
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Inttz
18:38
Свой то будешь менять? Пусть теперь и новые ядра простаивают)
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TimopheySnz
18:37
народ, а вот хоть кто-то жмёт на рекламу во время просмотра ютуба?? ну вот на самом деле, на кого они рассчитывают?
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kib@rg
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Семейство Vermeer пополнится процессором AMD Ryzen 5 5600 в следующем квартале
Собака на Zеnе
18:34
R5 5600 + A520 или B450 с обновлением биваса обойдутся явно дешевле 10600KF/10700F + Z490.
Семейство Vermeer пополнится процессором AMD Ryzen 5 5600 в следующем квартале
Махмуд Скорострелов
18:33
Ого, да тебе даже квартиру отапливать не надо
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Ahmed
18:33
3600XT за $249 продается по 23к, т.е 4600 можно ожидать по 20к. Конкурировать придется с 10600KF.
Семейство Vermeer пополнится процессором AMD Ryzen 5 5600 в следующем квартале
RangerXP
18:33
Народный процессор. Учитывая, что 3600 гонятся также как 3600ХТ - бестбай ЦПУ намечается.
Семейство Vermeer пополнится процессором AMD Ryzen 5 5600 в следующем квартале
Kasyan
18:33
Скажи спасибо сетевикам которые подняли цены в виду высокого спроса. Про наших барыг я уже вообще молчу.
Высокие цены на AMD Ryzen 5000 вдохновили аналитиков
ахахах
18:32
шарик мыши такой вынался -если по коврику мышь плохо ездила и мылся с мылом а патом обратно
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Y0!
18:31
А что тебе надо дальше? Если смотреть на характеристики, модели распределяются так: Ryzen 1700 - Ryzen 2700 - Ryzen 3700X - 65 вт Уменьшенный теплопакет вынуждает быстрее сбрасывать частоту при автор...
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