Семейство Vermeer пополнится процессором AMD Ryzen 5 5600 в следующем квартале
Как говорится, на безрыбье и корейский источник – инсайдер. Именно с его подачи сегодня многим завсегдатаям профильной ветки Reddit удалось узнать, что уже в начале следующего года семейство процессоров Vermeer с архитектурой Zen 3 пополнится новой моделью – Ryzen 5 5600, которая расположится на ступень ниже представленного недавно Ryzen 5 5600X.
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Последний, напомним, будет предлагаться с ноября по цене $299. Январский новичок станет разумной альтернативой, поскольку за него нужно будет отдать всего $220.
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Характеристики процессора не уточняются, но тактовыми частотами наверняка придётся пожертвовать. Попутно сообщается, что более дорогой Ryzen 5 5600X способен составить конкуренцию Intel Core i7-10700 в однопоточных приложениях и играх.
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