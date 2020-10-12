Alphacool предложила водоблок для эталонных версий GeForce RTX 3080/3090
Читательский экстремизм достигает пика в понедельник, когда количество новостных поводов оказывается заметно ниже количества голодных авторов. В этих условиях даже зарубежные ресурсы не брезгуют почтовыми рассылками производителей, которые обычно удаляются из ящика без прочтения. Сегодня Alphacool оказалась в центре внимания именно благодаря стечению этих обстоятельств.
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Немецкая марка объявила о доступности водоблока Eisblock ES Acetal RTX 3080/3090 для видеокарт GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 эталонного дизайна. Изделие имеет габаритные размеры 97 х 253 х 27 мм и весит 1 кг. Основание выполнено из никелированной меди, крышка – из чёрного полимера.
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Подключение фитингов осуществляется с внутреннего торца видеокарты, что производитель считает компоновочным преимуществом.
Особого внимания заслуживает список совместимых видеокарт – по нему далёкие от темы жидкостного охлаждения читатели могут вычислить все эталонные версии GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090:
- Zotac GAMING GeForce RTX 3080 Trinity (ZT-A30800D-10P);
- Zotac Gaming GeForce RTX 3080 Trinity OC (ZT-A30800J-10P);
- PNY GeForce RTX 3080 XLR8 Gaming EPIC-X RGB 10240 MB GDDR6X (VCG308010TFXMPB);
- PNY GeForce RTX 3080 XLR8 Gaming EPIC-X RGB 10240 MB GDDR6X (VCG308010TFXPPB);
- Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X4 10240 MB GDDR6X (C30804-106XX-1810VA36);
- Inno3D GeForce RTX 3080 Twin X2 OC 10240 MB GDDR6X (N30802-106XX-1810VA34);
- Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X3 10240 MB GDDR6X (C30803-106XX-1810VA37);
- Palit GeForce RTX™ 3080 GamingPro (NED30800191A-132AA);
- Palit GeForce RTX™ 3080 GamingPro OC (NED3080S191A-132AA);
- Galax GeForce RTX 3080 SG 10GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI (38NWM3MD99NN);
- KFA2 GeForce RTX 3080 SG 10GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI (38NWM3MD99NK);
- Gainward RTX 3080 Phoenix;
- Gainward RTX 3080 Phoenix GS;
- Galakuro NVIDIA GEFORCE RTX 3080 (GG-RTX3080-E10GB/TP).
В нём встречаются даже видеокарты, предлагаемые исключительно на японском рынке. В фирменном интернет-магазине водоблок уже доступен для заказа по цене 156,88 евро с учётом НДС, но поставки придётся ждать до первой недели ноября.
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