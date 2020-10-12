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Alphacool предложила водоблок для эталонных версий GeForce RTX 3080/3090

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Читательский экстремизм достигает пика в понедельник, когда количество новостных поводов оказывается заметно ниже количества голодных авторов. В этих условиях даже зарубежные ресурсы не брезгуют почтовыми рассылками производителей, которые обычно удаляются из ящика без прочтения. Сегодня Alphacool оказалась в центре внимания именно благодаря стечению этих обстоятельств.

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Источник изображения: Alphacool

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Немецкая марка объявила о доступности водоблока Eisblock ES Acetal RTX 3080/3090 для видеокарт GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 эталонного дизайна. Изделие имеет габаритные размеры 97 х 253 х 27 мм и весит 1 кг. Основание выполнено из никелированной меди, крышка – из чёрного полимера.

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Источник изображения: Alphacool

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Подключение фитингов осуществляется с внутреннего торца видеокарты, что производитель считает компоновочным преимуществом.

Источник изображения: Alphacool

Особого внимания заслуживает список совместимых видеокарт – по нему далёкие от темы жидкостного охлаждения читатели могут вычислить все эталонные версии GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090:

  • Zotac GAMING GeForce RTX 3080 Trinity (ZT-A30800D-10P);
  • Zotac Gaming GeForce RTX 3080 Trinity OC (ZT-A30800J-10P);
  • PNY GeForce RTX 3080 XLR8 Gaming EPIC-X RGB 10240 MB GDDR6X (VCG308010TFXMPB);
  • PNY GeForce RTX 3080 XLR8 Gaming EPIC-X RGB 10240 MB GDDR6X (VCG308010TFXPPB);
  • Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X4 10240 MB GDDR6X (C30804-106XX-1810VA36);
  • Inno3D GeForce RTX 3080 Twin X2 OC 10240 MB GDDR6X (N30802-106XX-1810VA34);
  • Inno3D GeForce RTX 3080 iChill X3 10240 MB GDDR6X (C30803-106XX-1810VA37);
  • Palit GeForce RTX™ 3080 GamingPro (NED30800191A-132AA);
  • Palit GeForce RTX™ 3080 GamingPro OC (NED3080S191A-132AA);
  • Galax GeForce RTX 3080 SG 10GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI (38NWM3MD99NN);
  • KFA2 GeForce RTX 3080 SG 10GB GDDR6X 320-bit DP*3/HDMI (38NWM3MD99NK);
  • Gainward RTX 3080 Phoenix;
  • Gainward RTX 3080 Phoenix GS;
  • Galakuro NVIDIA GEFORCE RTX 3080 (GG-RTX3080-E10GB/TP).

В нём встречаются даже видеокарты, предлагаемые исключительно на японском рынке. В фирменном интернет-магазине водоблок уже доступен для заказа по цене 156,88 евро с учётом НДС, но поставки придётся ждать до первой недели ноября.

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Теги

nvidia охлаждение видеокарт ampere geforce rtx 3080 geforce rtx 3090 водоблоки alphacool
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