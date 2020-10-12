Большинству поступков можно найти рациональное объяснение, даже если они были совершены не в лучшем эмоциональном состоянии. На страницах Reddit один из участников вторичного рынка видеокарт поделился изображениями графического процессора, отделённого от видеокарты Radeon RX Vega 64.

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Источник изображения: Imgur, Eldegal

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Само по себе фото никаких откровений не несло – подобные изображения пресса смогла получить в период подготовки обзоров Radeon RX Vega 64 несколько лет назад. Интерес представляла история получения этих фотографий.

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Источник изображения: Imgur, Eldegal

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Автор снимков утверждает, что приобрёл вышедшую из строя видеокарту Radeon RX Vega 64 у майнера за $13, рассчитывая вернуть данный экземпляр к жизни. Попытки сделать это не увенчались успехом, после чего энтузиаст решил потратить ещё $2 на услуги по выпаиванию графического процессора с печатной платы. Подобная смета позволяет больше ценить обыденные с точки зрения постороннего человека изображения.