Фотографии видеочипа с серийной Radeon RX Vega 64 обошлись автору в $15
Большинству поступков можно найти рациональное объяснение, даже если они были совершены не в лучшем эмоциональном состоянии. На страницах Reddit один из участников вторичного рынка видеокарт поделился изображениями графического процессора, отделённого от видеокарты Radeon RX Vega 64.
реклама
реклама
Само по себе фото никаких откровений не несло – подобные изображения пресса смогла получить в период подготовки обзоров Radeon RX Vega 64 несколько лет назад. Интерес представляла история получения этих фотографий.
реклама
реклама
Автор снимков утверждает, что приобрёл вышедшую из строя видеокарту Radeon RX Vega 64 у майнера за $13, рассчитывая вернуть данный экземпляр к жизни. Попытки сделать это не увенчались успехом, после чего энтузиаст решил потратить ещё $2 на услуги по выпаиванию графического процессора с печатной платы. Подобная смета позволяет больше ценить обыденные с точки зрения постороннего человека изображения.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила