Возможно, процессоры Intel не так давно получили возможность работать на близких к 5.0 ГГц частотам при использовании воздушного охлаждения, но в сфере экстремального разгона они к этому рубежу приблизились очень давно. Даже 65-нм процессор Intel Core 2 Extreme QX6700 под жидким азотом смог разогнаться до 4713 МГц в рамках эксперимента, проведённого венгерским энтузиастом CSZ с использованием теста wPrime 32M.

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Источник изображения: HWBot, CSZ

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На указанной частоте процессор сохранил активность четырёх ядер, полученный результат 8,143 секунды стал лучшим в модельном зачёте.

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Источник изображения: HWBot, CSZ

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Оверклокер использовал материнскую плату Gigabyte GA-EP45-UD3P на основе чипсета Intel P45 и память типа DDR2, работающую в двухканальном режиме. Модули памяти несли почти забытую уже марку OCZ Technology. Теперь этим бизнесом руководит Toshiba, а ей оперативная память по роду деятельности не интересна.