Игровая система AMD Project Quantum должна использовать внешний блок питания
Первоначально компактная игровая система Project Quantum инженерами AMD задумывалась как носитель двух графических процессоров Fiji с памятью типа HBM и интегрированной системой жидкостного охлаждения. Первые прототипы ограничились единственным графическим процессором, на роль центрального была подобрана одна из моделей производства Intel, а элементы системы жидкостного охлаждения пришлось вынести в отдельный корпус.
реклама
реклама
Как можно судить по датированной 15 сентября этого года патентной заявке, AMD близка к извлечению Project Quantum из «долгого ящика», поскольку патент описывает внешность корпуса электронного устройства, своими очертаниями напоминающего ранние прототипы Project Quantum.
реклама
реклама
Задняя панель этого варианта корпуса не в пример богаче, чем у первых прототипов. Здесь можно обнаружить не только три выхода DisplayPort и один HDMI, но и разъёмы для подключения антенн адаптеров беспроводной связи, не говоря уже о разъёме, подозрительно напоминающем силовой. По всей видимости, блок питания будет вынесен за пределы корпуса. Появится ли Project Quantum после нескольких лет «анабиоза», пока с уверенностью утверждать сложно, но теперь у AMD в арсенале есть хотя бы достойные центральные процессоры.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила