Первоначально компактная игровая система Project Quantum инженерами AMD задумывалась как носитель двух графических процессоров Fiji с памятью типа HBM и интегрированной системой жидкостного охлаждения. Первые прототипы ограничились единственным графическим процессором, на роль центрального была подобрана одна из моделей производства Intel, а элементы системы жидкостного охлаждения пришлось вынести в отдельный корпус.

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Источник изображения: Diit.cz

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Как можно судить по датированной 15 сентября этого года патентной заявке, AMD близка к извлечению Project Quantum из «долгого ящика», поскольку патент описывает внешность корпуса электронного устройства, своими очертаниями напоминающего ранние прототипы Project Quantum.

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Источник изображения: AMD, USPO

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Задняя панель этого варианта корпуса не в пример богаче, чем у первых прототипов. Здесь можно обнаружить не только три выхода DisplayPort и один HDMI, но и разъёмы для подключения антенн адаптеров беспроводной связи, не говоря уже о разъёме, подозрительно напоминающем силовой. По всей видимости, блок питания будет вынесен за пределы корпуса. Появится ли Project Quantum после нескольких лет «анабиоза», пока с уверенностью утверждать сложно, но теперь у AMD в арсенале есть хотя бы достойные центральные процессоры.