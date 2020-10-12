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Игровая система AMD Project Quantum должна использовать внешний блок питания

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Первоначально компактная игровая система Project Quantum инженерами AMD задумывалась как носитель двух графических процессоров Fiji с памятью типа HBM и интегрированной системой жидкостного охлаждения. Первые прототипы ограничились единственным графическим процессором, на роль центрального была подобрана одна из моделей производства Intel, а элементы системы жидкостного охлаждения пришлось вынести в отдельный корпус.

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Источник изображения: Diit.cz

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Как можно судить по датированной 15 сентября этого года патентной заявке, AMD близка к извлечению Project Quantum из «долгого ящика», поскольку патент описывает внешность корпуса электронного устройства, своими очертаниями напоминающего ранние прототипы Project Quantum.

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Источник изображения: AMD, USPO

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Задняя панель этого варианта корпуса не в пример богаче, чем у первых прототипов. Здесь можно обнаружить не только три выхода DisplayPort и один HDMI, но и разъёмы для подключения антенн адаптеров беспроводной связи, не говоря уже о разъёме, подозрительно напоминающем силовой. По всей видимости, блок питания будет вынесен за пределы корпуса. Появится ли Project Quantum после нескольких лет «анабиоза», пока с уверенностью утверждать сложно, но теперь у AMD в арсенале есть хотя бы достойные центральные процессоры.

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Y0!
11:00
3700X это и есть 3700 - 65-ваттная модель, в название которой добавили X, чтобы оправдать перед хомяками повышение цены по сравнению с 2700.
Высокие цены на AMD Ryzen 5000 вдохновили аналитиков
x.7
10:59
Я говорил про средний сегмент. Что какой-нибудь i5-2400 стоил 180-200 баксов, что i5-7400 стоил столько же
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Vitaly St
10:59
Ключевое слово - “нагрев“!
Первое резюме после тестирования Intel Rocket Lake-S — существенно возросшая производительность в играх, легкие 5 ГГц, но высокий нагрев
Михан Баикин
10:57
А у нас сейчас упор в оперативку? Да и одно поколение с DDR5 в любом случае нужно пропустить, ибо это будет обкатка, как было в случае с лучами.
Высокие цены на AMD Ryzen 5000 вдохновили аналитиков
Y0!
10:57
Если с каждым ростом быстродействия поднимать цену - сколько железо станет стоить в итоге? Или вы, мухи-однодневки, в будущее не заглядываете?
Высокие цены на AMD Ryzen 5000 вдохновили аналитиков
Андрей Громцев
10:57
ты чёт пургу несёшь. ХП жрёт 150-300 мб. Вин7 - 1,3 гб.
Уже завтра Microsoft прекратит поддержку одной из версий Windows 10 с миллионами пользователей по всему миру
Сергей Скайокер
10:55
Я как фанатик амд вообще в шоке от их цен сейчас, не насытили рынок,дали барыгам повод,сначала конский полтос за 3900x потом двадцать за 3600xt ,потом за 3600 чуть ли не столько же,и напоследок + 50уе...
Высокие цены на AMD Ryzen 5000 вдохновили аналитиков
Kopcheniy
10:51
Эт да, Синие просто изначально продавали 4 ядра в течение 6 лет за одинаковый ценник (330-350 баксов)
Высокие цены на AMD Ryzen 5000 вдохновили аналитиков
taurintown
10:51
Просто меньше народа станет покупать, предпочтя Б/У и старые поколения. Процессоры - не предмет первой необходимости.
Высокие цены на AMD Ryzen 5000 вдохновили аналитиков
Олег Анетько
10:49
Со слайдами АМД не все так просто: 3900Х во время выхода тоже по слайдам много где был быстрее 9900К (а по факту нет).
Процессоры Ryzen 5000 используют тот же техпроцесс и кристалл ввода/вывода, что и Ryzen 3000XT - Zen3 не получит обновлённого чипа I/O как в гибридных Ryzen 4000G и мобильных Ryzen 4000U
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