Высокие цены на AMD Ryzen 5000 вдохновили аналитиков
Специалисты Wedbush не могли остаться равнодушными к состоявшемуся на прошлой неделе анонсу процессоров Ryzen 5000 с архитектурой Zen 3, но источником вдохновения для них стал не обещанный прирост быстродействия по сравнению с Zen 2, а озвученные цены на процессоры новой серии. По их мнению, они позволят увеличить выручку и прибыль AMD.
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Напомним, что процессоры Ryzen 5000 оказались в среднем на $50 дороже своих предшественников в момент дебюта, компания AMD при этом заявила о получении превосходства над процессорами Intel в однопоточных приложениях. Именно это качество новых процессоров выделили аналитики Cowen, которые тоже подняли прогноз по курсу акций AMD с текущих $85 до $100. По их словам, впервые за почти пятнадцать лет процессоры AMD смогут превзойти изделия конкурентов в быстродействии в однопоточных приложениях.
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