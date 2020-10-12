Специалисты Wedbush не могли остаться равнодушными к состоявшемуся на прошлой неделе анонсу процессоров Ryzen 5000 с архитектурой Zen 3, но источником вдохновения для них стал не обещанный прирост быстродействия по сравнению с Zen 2, а озвученные цены на процессоры новой серии. По их мнению, они позволят увеличить выручку и прибыль AMD.

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Источник изображения: Reddit, Survivorr123

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Напомним, что процессоры Ryzen 5000 оказались в среднем на $50 дороже своих предшественников в момент дебюта, компания AMD при этом заявила о получении превосходства над процессорами Intel в однопоточных приложениях. Именно это качество новых процессоров выделили аналитики Cowen, которые тоже подняли прогноз по курсу акций AMD с текущих $85 до $100. По их словам, впервые за почти пятнадцать лет процессоры AMD смогут превзойти изделия конкурентов в быстродействии в однопоточных приложениях.