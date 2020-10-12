Blackview BL6000 Pro станет первым в мире защищённым смартфоном с поддержкой 5G
Китайская компания Blackview намерена анонсировать первый в мире смартфон, заключённый в защищённый корпус, с поддержкой мобильных сетей пятого поколения. Грядущая новинка также станет дебютной представительницей линейки BL. Смартфон будет называться Blackview BL6000 Pro.
Информации о модели в настоящее время почти нет. Из рекламного тизера можно понять, что смартфон получит дисплей с небольшим круглым отверстием под фронтальную камеру в левом верхнем углу. На официальном сайте китайской компании уже есть страница, посвящённая будущей новинке. Там мы можем увидеть несколько изображений с дизайном тыльной стороны.
Корпус Blackview BL6000 Pro будет защищён по стандартам IP68, IP69K и MIL-STD-810G. Смартфон получит множество клавиш на правом и левом торцах. Кнопка питания, судя по всему, будет совмещена с дактилоскопическим сенсором для сканирования отпечатков пальцев.
На тыльной панели будет установлена тройная основная камера в паре со вспышкой. Пока что известно разрешение лишь одного из них – 48 Мп. За работу в мобильных сетях пятого поколения будет отвечать 7-нанометровая однокристальная система MediaTek Dimensity 800 5G. Объём оперативной памяти составит 8 ГБ, а встроенной – 256 ГБ. Подсистема питания будет представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 5280 мА*ч. Остальные параметры китайская компания решила приберечь до официальной премьеры устройства.
Больше о Blackview BL6000 Pro можно будет узнать в группе в социальной сети Facebook. Кроме того, 27 октября 2020 года компания разыграет несколько смартфонов. Чтобы первым получить телефон, нужно принять участие в кампании по сбору средств на краудфандинговой площадке IndieGoGo. Все подробности – по этой ссылке.
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